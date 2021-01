BONDS : Les banques françaises abordent 2021 en pouvant absorber le choc du Covid

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les banques françaises abordent l'année 2021 en étant capables d'absorber les chocs associés à la pandémie de Covid-19 mais pas encore de retrouver rapidement leur rentabilité d'avant la pandémie, a indiqué S&P Global Ratings dans un rapport publié jeudi. "Nos perspectives de notation sont négatives pour la plupart des banques françaises depuis avril 2020", a rappelé l'agence de notation. "Les perspectives négatives signifient que des abaissements de note sont possibles en cas de renforcement des menaces sur la rentabilité et nous pourrions devoir prendre des décisions sur les notes de certaines banques au cours du premier semestre", a indiqué Nicolas Malaterre, chez S&P Global Ratings. Toutefois, "les notations tiennent également compte de notre opinion selon laquelle les fondamentaux des banques françaises, qui disposent de bilans solides et d'activités bancaires et d'assurance diversifiées, restent sains et soutiennent leur solvabilité", a ajouté l'agence. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO

January 21, 2021 10:20 ET (15:20 GMT)