BONDS : Les coûts d'emprunts européens reculent après la proposition d'un fonds de relance

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les rendements obligataires des économies les plus risquées d'Europe reculent mardi, après la proposition franco-allemande de création d'un fonds de relance européen de 500 milliards d'euros pour soutenir les régions de l'Union européenne (UE) les plus touchées par la pandémie de coronavirus.

Pour les investisseurs, cette proposition est le signe que les Etats les plus riches de l'UE se tiennent prêts à les nations ayant des réserves budgétaires limitées. Le fonds de relance pourrait notamment aider les pays d'Europe du Sud très endettés comme l'Italie et la Grèce, dont les coûts d'emprunt ont augmenté pendant la pandémie. Ce nouveau soutien financier viendrait s'ajouter à un plan de lutte contre le coronavirus de 540 milliards d'euros déjà approuvé par les Etats membres de l'Union européenne.

Le rendement de l'emprunt d'Etat italien à dix ans se replie à 1,610%, son plus bas niveau depuis plus d'un mois, contre 1,761% lundi. Les rendements des emprunts d'Etat grecs évoluent sous la barre des 2% pour la première fois depuis mi-avril, et les rendements des obligations espagnoles et portugaises à dix ans reculent de 0,08% chacun.

"Nous considérons que l'annonce d'hier [lundi] est assez significative. Avec la France et l'Allemagne à la table des négociations, je m'attends à ce qu'un projet similaire à celui qui a été proposé se concrétise", commente Mohammed Kazmi, gestionnaire de portefeuille chez Union Bancaire Privée.

-Caitlin Ostroff, Dow Jones Newswires

