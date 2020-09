BONDS : S&P abaisse sa note sur Vallourec à "CCC-", perspective négative

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé mercredi la note de crédit de long terme de Vallourec de "CCC+" à "CCC-", avec perspective négative. Vallourec a annoncé mardi soir qu'il allait consulter ses créanciers bancaires et obligataires en vue d'une "restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés" par le groupe "et qui permette de traiter ses échéances à venir". S&P juge "presque inévitable" une restructuration de la dette ou un défaut de paiement de la part de l'entreprise au cours des six prochains mois, et précise qu'elle pourrait encore abaisser la note du groupe si l'un de ces deux événements survenait. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

