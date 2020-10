BONDS : S&P confirme la note de crédit long terme de la France à AA

L'agence de notation S&P Global Ratings a confirmé vendredi les notes de crédit à court et long terme de la France, à A-1+ et AA, en leur assignant une perspective "stable". L'agence a souligné que, selon elle, les récentes réformes "économiques, budgétaires et structurelles" engagées par le gouvernement ont renforcé la capacité de l'économie à affronter "les effets néfastes de la pandémie de COVID-19". S&P s'attend à une contraction de 9% du produit intérieur brut (PIB) du pays en 2020 avant un rebond de la croissance à 7,7% l'an prochain. (jbatteau@agefi.fr)

