Le britannique Boohoo a plus que doublé sa participation dans le détaillant de cosmétiques Revolution Beauty, passant de 12,8 % à 26,4 %, et en est désormais le plus grand actionnaire. Revolution Beauty s’est par ailleurs doté d’un nouveau directeur général en la personne de Bob Holt, un vétéran de la City, habitué des conseils d'administration.

A voir ici :