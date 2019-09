Vénissieux, le 12 septembre 2019



BOOSTHEAT, acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro R.19-032, en date du 11 septembre 2019.

Le Document d'enregistrement est la première étape du projet d'introduction en bourse de BOOSTHEAT sur le marché réglementé Euronext à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le Prospectus relatif à l'opération. Le Groupe HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse, actionnaire de référence de BOOSTHEAT, obligataire et partenaire commercial, s'est d'ores et déjà engagé à soutenir ce projet.

I BOOSTHEAT RÉPOND AUX GRANDS ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET COMMERCIALISE LA CHAUDIÈRE À GAZ NOUVELLE GÉNÉRATION QUI PERMET DE DIVISER JUSQU'À DEUX FOIS LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE CO 2 [1]

Le chauffage est devenu au fil des années un levier majeur de la transition énergétique. Ainsi, environ 25% de la consommation énergétique mondiale est utilisée pour chauffer les habitations[2] et rien qu'en Europe, près de 50% des chaudières ont dépassé leur durée de vie technique (25 ans)[3].

C'est pour répondre à cet enjeu environnemental mondial majeur d'une gestion plus efficiente du chauffage dans l'habitat que BOOSTHEAT a développé sa chaudière nouvelle génération, la BOOSTHEAT.20, fondée sur une technologie propriétaire innovante brevetée qui permet de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO 2 . La Société a prévu les premières installations à partir de fin septembre 2019.

La chaudière BOOSTHEAT.20 est une solution de chauffage complète en combinant la fiabilité de la chaudière à condensation et l'efficacité de la pompe à chaleur. En y associant un compresseur thermique, la BOOSTHEAT.20 affiche des performances énergétiques que la Société estime être les plus efficaces du marché, au regard du critère d'efficacité d'utilisation du gaz (Gaz Utilization Efficiency)1. Techniquement, cette chaudière nouvelle génération utilise la chaleur de la combustion du gaz naturel à haute température, non pas pour réchauffer le circuit de chauffage (radiateur) mais pour activer la compression du fluide frigorigène qui est utilisé dans un cycle de pompe à chaleur. Avec cette innovation, BOOSTHEAT crée donc la pompe à chaleur gaz qui réconcilie écologie et économie.

La BOOSTHEAT.20 présente des avantages majeurs face aux autres solutions existantes sur le marché :

+ ÉCOLOGIQUE

Réduction des émissions de CO 2 et aucune émission de particule fine ;

et aucune émission de particule fine ; Utilisation d'un fluide frigorigène naturel, le CO 2 , 2 000 fois moins polluant que les gaz standard HFC (HydroFluoroCarbures) comme le R410A[4], couramment utilisés dans les systèmes de pompes à chaleur ;

, 2 000 fois moins polluant que les gaz standard HFC (HydroFluoroCarbures) comme le R410A[4], couramment utilisés dans les systèmes de pompes à chaleur ; Classement énergétique A++, le meilleur classement actuel.

+ ÉCONOMIQUE

Division jusqu'à deux fois de la consommation d'énergie du consommateur, ce qui permet de disposer d'un équipement dont le coût d'acquisition (y compris emprunt le cas échéant) peut être autofinancé par les économies d'énergie générées[5].

+ PERFORMANTE ET + CONFORTABLE

20 kW de puissance été comme hiver grâce à l'architecture 2 en 1 qui lui offre une autonomie par grand froid , contrairement aux pompes à chaleur électriques qui requièrent une solution d'appoint ;

, contrairement aux pompes à chaleur électriques qui requièrent une solution d'appoint ; Silencieuse (48 dB de puissance sonore extérieure), pour un confort optimal ;

(48 dB de puissance sonore extérieure), pour un confort optimal ; Pas de besoin spécifique d'entretien anticipé au-delà des seules opérations de maintenance périodique obligatoires. La technologie a été conçue pour être capable de fonctionner pendant 50 000 heures, soit

15 ans sans intervention spécifique ;

anticipé au-delà des seules opérations de maintenance périodique obligatoires. La technologie a été conçue pour être capable de fonctionner pendant 50 000 heures, soit 15 ans sans intervention spécifique ; Garantie 10 ans, toutes pièces et main d'œuvre[6].

La BOOSTHEAT.20 est éligible en France, sous certaines conditions, à un taux de TVA à 5,5 % ainsi qu'à plusieurs aides fiscales (crédit d'impôt transition énergétique (CITE), l'éco-prêt à taux zéro, aide ANAH et Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)) qui permettent de réduire de façon significative son coût d'acquisition pour l'utilisateur. En parallèle, BOOSTHEAT a mis en place une offre de financement à crédit avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui accorde un prêt au client afin de faciliter l'accès à sa solution de chauffage.

I UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE À LA CONQUÊTE D'UN VASTE MARCHÉ EUROPÉEN DE 3,3 MILLIARDS D'EUROS / AN[7]

BOOSTHEAT compte aujourd'hui 96 collaborateurs[8], dont les 2/3 sur l'industrialisation et la R&D, et s'est dotée d'un outil industriel 4.0 (montage de la chaudière entièrement internalisé) inauguré fin 2018. Installée sur le site industriel de l'ancienne usine de BOSCH à Vénissieux sur une surface de 7 000 m2, la ligne de production automatisée est conçue pour assembler jusqu'à 20 000 chaudières par an, sous réserve de recrutements supplémentaires. Au-delà, la capacité de production pourrait être portée jusqu'à 50 000 chaudières par an, avec des investissements additionnels limités par rapport à l'investissement initial, sur le même site de production.

Avec la BOOSTHEAT.20, la Société adresse en priorité les marchés de la rénovation de la maison individuelle ainsi que du petit collectif et du tertiaire en ciblant trois zones prioritaires, la France, l'Allemagne, et la Suisse, soit un marché cible de 232 400 chaudières par an à remplacer (3,3 Md€ / an)7. Une filiale de commercialisation a été ouverte en France et en Allemagne au cours du 2nd semestre 2018. En France, BOOSTHEAT s'appuie sur un réseau de 11 agents commerciaux et un réseau d'installateurs en cours de constitution pour couvrir le territoire, formés et certifiés par le centre technique BOOSTHEAT.

En Suisse, BOOSTHEAT est accompagné par son partenaire historique et actionnaire, le groupe HOLDIGAZ, 4e fournisseur de gaz naturel du pays, qui prend en charge la commercialisation. Une première commande de 50 BOOSTHEAT.20 a été signée pour 2019 par NOVOGAZ, une société du groupe HOLDIGAZ, qui a également exprimé des intentions de commandes pour 250 en 2020, 500 en 2021 et 750 BOOSTHEAT.20 en 2022.

La Société étendra par la suite son activité commerciale à d'autres pays d'Europe et prévoit également le lancement d'un produit de plus grande capacité en 2022 (BOOSTHEAT.50 pour des besoins allant de 50 à 250 kW).

I DE PUISSANTS SOUTIENS DE LA NOUVELLE FILIÈRE GAZ EUROPÉENNE

BOOSTHEAT a obtenu depuis sa création près de 44,5 M€ de ressources8, pour financer sa politique d'innovation, son outil industriel et son projet commercial, et s'appuie sur de nombreux soutiens de la nouvelle filière gaz européenne :

financiers (HOLDIGAZ, actionnaire de référence de BOOSTHEAT, et FLUXYS, groupe indépendant belge à dimension européenne dans le domaine des infrastructures de transport de gaz naturel) ;

techniques pour certifier la technologie (ENGIE Lab CRIGEN et GRDF en France, DVGW et Innogy en Allemagne) ;

commerciaux pour promouvoir la chaudière BOOSTHEAT (BUTAGAZ, DALKIA et HOLDIGAZ).

I UN PROJET D'INTRODUCTION EN BOURSE POUR FINANCER DE SOLIDES AMBITIONS EN EUROPE

Avec une roadmap ambitieuse et une internationalisation croissante, BOOSTHEAT entend devenir un acteur européen incontournable.

En 2019, la Société a l'ambition d'atteindre 200 commandes de BOOSTHEAT.20, la majeure partie pouvant donner lieu à des installations et aux facturations associées sur les premiers mois de 2020[9]. À la date du Document d'enregistrement, la Société a enregistré 124 commandes lui permettant d'atteindre plus de 60 % de cet objectif.

Dans les trois ans à compter de la date du Document d'enregistrement, BOOSTHEAT vise à atteindre un objectif de commandes d'environ 4 500 chaudières BOOSTHEAT.20 par an.

Le seuil visé pour atteindre l'équilibre du résultat opérationnel courant est estimé à 4 500 chaudières BOOSTHEAT.20 installées. À moyen / long terme, la Société a pour objectif d'atteindre un résultat opérationnel courant allant jusqu'à 25 %.

En parallèle, BOOSTHEAT entend prendre plus de 5 % de parts de marchés dans les cinq ans après son arrivée sur chacun de ses marchés européens cibles (France, Allemagne et Suisse).

Avec ce projet d'introduction en bourse, la Société entend se doter de moyens nécessaires pour financer son plan de route stratégique.

I MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

Le Document d'enregistrement de BOOSTHEAT est disponible sur les sites Internet de la Société (www.boostheat-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 41-47 boulevard Marcel Sembat 69200 Vénissieux. Le Document d'enregistrement contient une description détaillée de BOOSTHEAT, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que des facteurs de risques correspondant. La Société attire l'attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques », notamment la section 3.2 relative à la situation financière de la Société, figurant dans le Document d'enregistrement approuvé par l'AMF.

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en bourse de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-bourse.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe et produit des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200 % et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab.

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

[1] Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188 % en captation aérothermique (A7) et 229 % en captation géothermique (W10).

[2] Données International Energy Agency – https://iea.org/renewables2018/heat.

[3] Rapport de la Commission européenne de 2016 (An EU Strategy on Heating and Cooling).

[4] Section 5.1.1.4 du Document d'enregistrement.

[5] Autofinancement intégral de l'équipement sur 15 ans (pose comprise) : Estimation société – Base de comparaison d'une chaudière

> 20 ans consommant 30 000 kW / an. Comparaison réalisée entre les économies annuelles estimées sur 15 ans incluant l'inflation de l'énergie (3,5 % fioul / gaz) sur la base du remplacement d'une chaudière traditionnelle > 20 ans par une BOOSTHEAT.20 et l'achat à crédit rapporté sur 15 ans (pose comprise) hors entretien 180 € / an.

[6] Extension de garantie liée à la souscription d'un contrat entretien et garantie BOOSTHEAT qui sera proposée aux clients.

[7] Sur la base du prix de la BOOSTHEAT.20 hors taxes de 14 300 € (hors accessoires et installation). Estimation Société sur la base de l'étude BSRIA - chaudières domestiques - France & Allemagne 2018

[8] Total des ressources obtenues depuis la création : Levées en fonds propres : 17,9 M€, Subventions & partenariats : 11,2 M€ - Prêts & avances remboursables : 15,4 M€. Situation bilancielle au 30 juin 2019 : capitaux propres : (2,3) M€ - dette financière : 12,2 M€ (dont 6,7 M€ de dettes obligataires à rembourser de façon anticipée en cas d'IPO, les obligataires s'étant engagés à souscrire à l'augmentation de capital par compensation de créances).

[9] Le chiffre d'affaires est reconnu à la facturation après installation.

