Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bourbon confirme avoir reçu ce jour une offre de restructuration émise par ses principaux créanciers et crédit-bailleurs. Cette offre prévoit l'apport de nouvelles liquidités à hauteur de 120 millions d'euros et implique la conversion de plus de 1,4 milliard d'euros sur 2,7 milliards d'euros de dette du Groupe Bourbon en capital de Bourbon Corporation. Après l'opération, l'ensemble des créanciers et loueurs de navires détiendraient 93% du capital du groupe de services maritimes pour l'industrie pétrolière.Le solde serait alloué aux actionnaires existants et aux porteurs d'obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang (TSSDI).Ces principaux créanciers représentent 75% de sa dette et comprennent notamment quatre institutions financières françaises : BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Natixis et Société Générale." Cette offre soumise à un certain nombre de conditions suspensives, se doit d'être analysée et appréciée au regard des intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires ", a indiqué groupe de services maritimes pour l'industrie pétrolière. Ce dernier précise que d'autres offres pourraient être formulées dans les semaines qui viennent.Bourbon ajoute que son Conseil d'administration ne se prononcera sur ces offres qu'après en avoir soigneusement étudié tous les termes.