BOURSE - LE RENDEMENT DU BUND ALLEMAND À DEUX ANS CÈDE PLUS DE 40 POINTS DE BASE À 2,67%, AU PLUS BAS DEPUIS JANVIER 1995

Bourse\u0020\u002D\u0020Le\u0020Rendement\u0020Du\u0020Bund\u0020Allemand\u0020\u00E0\u0020Deux\u0020Ans\u0020C\u00E8de\u0020Plus\u0020De\u002040\u0020Points\u0020De\u0020Base\u0020\u00E0\u00202,67\u0025,\u0020Au\u0020Plus\u0020Bas\u0020Depuis\u0020Janvier\u00201995.BOURSE\u0020\u002D\u0020LE\u0020RENDEMENT\u0020DU\u0020BUND\u0020ALLEMAND\u0020\u00C0\u0020DEUX\u0020ANS\u0020C\u00C8DE\u0020PLUS\u0020DE\u002040\u0020POINTS\u0020DE\u0020BASE\u0020\u00C0\u00202,67\u0025,\u0020AU\u0020PLUS\u0020BAS\u0020DEPUIS\u0020JANVIER\u00201995\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...