BP a adouci son discours sur sa promesse de réduire sa production de pétrole et de gaz pour 2030 afin de rassurer les investisseurs sur sa stratégie de transition énergétique et de réduire l'écart de valeur béant avec ses rivaux.

Au cours des derniers mois, le PDG Murray Auchincloss a réorienté la stratégie de l'entreprise londonienne pour qu'elle se concentre sur les rendements. Il s'est montré moins catégorique que son prédécesseur Bernard Looney sur la réorientation de BP vers les énergies renouvelables et les énergies à faible teneur en carbone.

Les actions de BP sont aujourd'hui à la traîne de ses rivaux Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil et Chevron, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs clés, ce qui reflète les inquiétudes quant au fait que BP n'investit pas dans les segments les plus rentables de son activité, principalement le pétrole et le gaz.

M. Auchincloss n'est pas revenu sur l'objectif phare annoncé par M. Looney en 2020, avant de l'édulcorer en 2023, selon lequel BP devrait réduire sa production de pétrole et de gaz d'environ 25 % entre 2019 et 2030, pour atteindre 2 millions de barils équivalent pétrole par jour (boed). BP est la seule grande compagnie pétrolière à s'être fixé des objectifs de réduction, et cet engagement a inquiété certains investisseurs.

S'adressant à Reuters mardi, après que BP a annoncé des bénéfices de 2,7 milliards de dollars pour le premier trimestre, M. Auchincloss a déclaré que BP pourrait dépasser ou ne pas dépasser l'objectif de 2030.

"Deux millions (boed) est un chiffre décent auquel on peut s'en tenir pour l'instant. Pourrait-il être plus élevé ? Oui. Pourrait-il être plus bas ? Oui."

APPROCHE PRAGMATIQUE

M. Auchincloss, qui a pris ses fonctions en janvier après la démission surprise de M. Looney en septembre dernier, a déclaré qu'il adopterait une approche pragmatique.

BP a plus de 30 projets dans l'ensemble de ses secteurs d'activité qu'elle devra décider de poursuivre ou non dans les années à venir, a déclaré M. Auchincloss.

"Au fur et à mesure que nous prenons ces décisions sur la base d'une approche fondée sur le rendement, cela nous aidera à déterminer ce que nous pensons être notre production en 2030, mais je me concentre sur le rendement et le flux de trésorerie, et non sur le volume", a déclaré M. Auchincloss.

En février, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que la production de BP augmente de 2 à 3 % jusqu'en 2027.

Au début de l'année, le PDG de Shell, Wael Sawan, a également revu à la baisse les objectifs de réduction des émissions de l'entreprise, citant les prévisions d'une forte demande de gaz et l'incertitude quant à la transition énergétique, alors qu'il cherche également à relancer les actions de Shell.

Biraj Borkhataria, responsable de la recherche européenne chez RBC Capital Markets, a déclaré qu'il s'attendait à ce que BP augmente ses dépenses dans la production de pétrole et de gaz, ce que l'on appelle l'amont.

"BP a souligné qu'il se concentrait sur les rendements et, par conséquent, je m'attends à ce que la prochaine itération de la stratégie d'allocation du capital comprenne des dépenses d'investissement en amont plus élevées et une allocation plus faible à certains aspects de ses moteurs de croissance de transition.

"Dans l'ensemble, cela devrait se traduire par des volumes en amont supérieurs à l'objectif de 2 millions de barils par jour en 2030", a déclaré M. Borkhataria.