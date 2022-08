Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, la définition du bénéfice net de la société, a atteint 8,45 milliards de dollars au deuxième trimestre, le plus fort depuis 2008 et dépassant largement les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 6,8 milliards de dollars.

Ce chiffre est à comparer à un bénéfice de 6,25 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2022 et à un bénéfice de 2,8 milliards de dollars un an plus tôt.