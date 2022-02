L'entreprise a déclaré qu'elle visait désormais à réduire ses émissions opérationnelles de 50 % d'ici 2030, contre un objectif précédent de 30 à 35 %.

Elle prévoit également d'augmenter la part de ses dépenses d'investissement dans les activités de transition et de croissance, telles que la recharge des véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'hydrogène, à plus de 40 % d'ici 2025 et à environ 50 % d'ici 2030.