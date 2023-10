BP Plc étudie la possibilité de vendre une participation de 49 % dans son réseau américain d'oléoducs et de gazoducs dans le golfe du Mexique, dans l'espoir de récolter jusqu'à 1 milliard de dollars, selon des personnes au fait du dossier.

Cette cession potentielle aiderait BP à atteindre ses objectifs de réduction de la dette et de maintien de son dividende. Bien qu'elle ait augmenté son dividende de 10 % lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre en août, la dette nette de BP s'élève à 23,7 milliards de dollars.

BP a placé ses participations dans les oléoducs américains du golfe du Mexique dans une nouvelle société dans laquelle elle détiendra 51 % des parts et vendra le reste, ont indiqué les sources.

L'entité pipelines génère un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 200 millions de dollars sur 12 mois, ont ajouté les sources.

Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. BP s'est refusé à tout commentaire.

BP est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel dans le golfe du Mexique, et devrait produire environ 400 000 barils d'équivalent pétrole par jour dans la région d'ici le milieu de la décennie, selon son site web. Elle possède cinq plates-formes offshore, dont la cinquième - Argos - est entrée en service en avril.

Parmi les oléoducs dans lesquels BP détient des participations, on trouve le Mars Oil Pipeline (161 miles), l'Endymion Oil Pipeline (89 miles) et le Cleopatra Gas Pipeline (115 miles), selon son site web.

Ce ne serait pas la première fois que BP, qui est en pleine recherche de dirigeants après que l'ancien directeur général Bernard Looney a démissionné le mois dernier en raison de relations personnelles non divulguées avec des employés, vend une participation dans des actifs américains.

En 2021, elle a créé une entreprise d'infrastructures de transport de produits raffinés dans laquelle la société d'investissement Sixth Street Partners a acquis une participation de 49 % pour un montant d'environ 700 millions de dollars. Sixth Street a investi 400 millions de dollars supplémentaires le mois dernier, selon Bloomberg News.