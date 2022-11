BP prévoit une facture fiscale britannique de 2,5 milliards de dollars cette année, y compris le prélèvement exceptionnel.

En mai, la Grande-Bretagne a imposé la taxe sur les bénéfices énergétiques (EPL) de 25 % aux producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord afin de lever des fonds pour aider les ménages qui ont du mal à payer leurs factures après la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'EPL, qui porte à 65 % l'imposition totale sur la production britannique de pétrole et de gaz en mer du Nord, comprend des incitations à augmenter les dépenses dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers.

Shell a déclaré la semaine dernière qu'elle ne prévoyait pas de payer l'impôt exceptionnel en Grande-Bretagne au cours du trimestre actuel, car ses investissements compensaient l'impôt dans le cadre du mécanisme d'incitation, tandis que TotalEnergies a déclaré avoir payé 600 millions de dollars pour 4 mois d'imposition exceptionnelle.

