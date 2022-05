BP va augmenter sa production de pétrole et inaugurer une plateforme dans le Golfe des États-Unis en 2022

La major pétrolière BP prévoit de doubler la production de brut de son projet Thunder Horse dans le golfe du Mexique aux États-Unis et d'inaugurer sa dernière plate-forme de production d'ici la fin de l'année, a déclaré lundi un dirigeant de la société.

La société, qui mise sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz offshore "plus économique et à plus faible teneur en carbone" dans le golfe du Mexique américain, a déclaré qu'un manque d'investissements pétroliers dans le monde entier pourrait entraîner une pénurie de pétrole.

"Plus de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique contribue à améliorer les émissions au niveau mondial", a déclaré Starlee Sykes, vice-présidente principale de BP pour le golfe du Mexique et le Canada, lors de l'Offshore Technology Conference (OTC) à Houston.

"Nous continuerons à explorer le pétrole, principalement à proximité des centres actuels", a-t-elle ajouté.

BP prévoit de produire environ 200 000 barils par jour d'équivalent pétrole d'ici la fin de l'année, contre les 100 000 boepd actuels de son projet Thunder Horse.

BP se prépare également à démarrer cette année sa cinquième plate-forme exploitée, Argos, la pièce maîtresse du projet Mad Dog 2 de 9 milliards de dollars de la société dans le Golfe. La plate-forme submersible devrait augmenter de 25 % la production de pétrole de BP dans cette région, qui passera de 300 000 barils par jour (bpj).

Argos est arrivé dans le golfe des États-Unis plus tôt cette année après des retards causés par la logistique pendant la pandémie et les événements météorologiques. Le dirigeant a refusé de préciser à quel trimestre la production débutera.

En septembre, BP a annoncé le démarrage de la phase 2 de l'expansion de Thunder Horse South pour augmenter la production de l'un des plus grands champs du golfe du Mexique, et a déclaré qu'un total de huit puits seraient forés pour augmenter la production de pétrole et de gaz à environ 400 000 boepd d'ici le milieu des années 2020.

Plus de 1 800 plateformes dans le golfe du Mexique américain, principale source offshore de pétrole et de gaz du pays, ont produit 1,7 million de bpj de brut en 2021, principalement à partir de champs en eaux profondes, selon des données officielles.

BP envisage le gaz naturel comme un "combustible de transition clé" pour s'éloigner du brut et des autres combustibles fossiles, ainsi que l'éolien offshore, les projets de capture du carbone, les biocarburants et l'hydrogène, a déclaré le dirigeant.

"Si nous devons passer à un endroit où nous avons moins de production d'hydrocarbures, nous allons avoir besoin de toutes (ces) solutions", a-t-elle déclaré. (Reportage d'Arathy Somasekhar et Sabrina Valle, rédaction de Marianna Parraga ; édition de Kirsten Donovan et Barbara Lewis)