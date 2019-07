BPCE ET CNP ASSURANCES ÉTENDRONT DÈS LE 1ER JANVIER 2020, LA DATE D’ÉCHÉANCE ACTUELLE DES ACCORDS CONCLUS EN 2015 ENTRE BPCE/NATIXIS ET CNP ASSURANCES ET DE LA PORTER DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2030