BPCE :Nominations au sein de la direction générale du Groupe BPCE

Nominations au sein de la direction générale du Groupe BPCE

Paris, le 18 septembre 2018

Le Groupe BPCE annonce le recrutement de Laurent Benatar en tant que directeur général adjoint, membre du comité de direction générale en charge de la Transformation et de l'Excellence opérationnelle. Il aura notamment la responsabilité de l'informatique du groupe.

Par ailleurs, Jean-Yves Forel, directeur général, membre du comité de direction générale, prendra en charge les réflexions stratégiques sur le développement de Fidor et plus généralement de la banque de proximité en Europe.

Laurent Benatar et Jean-Yves Forel seront rattachés directement à Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE.

Biographie des dirigeants

Laurent Benatar, directeur général adjoint, membre du comité de direction générale en charge de la Transformation et de l'Excellence opérationnelle.

Laurent Benatar, actuellement directeur technique et des Systèmes d'Information (SI) d'Orange France, rejoindra le Groupe dans les prochaines semaines comme directeur général adjoint, membre du comité de direction générale en charge de la Transformation et de l'Excellence opérationnelle. Il aura notamment la responsabilité de l'informatique du groupe.

Diplômé de l'école Polytechnique et de Télécom ParisTech, Laurent Benatar a effectué sa carrière au sein du groupe Orange, alternant des activités de management opérationnel dans le domaine technique et des responsabilités fonctionnelles dans les domaines du service client, des réseaux et des systèmes d'information. De 1999 à 2001, il a notamment été chef de projet du lancement des offres internet par ADSL en Ile de France. En 2010, il a pris la responsabilité des Systèmes d'Information d'Orange France. En 2013, il a rassemblé sous sa direction l'ensemble des activités techniques en France (réseaux, services et Systèmes d'Information), afin de soutenir Orange dans le déploiement de sa stratégie centrée client. Au cours de sa carrière, il a ainsi accompagné la montée en puissance des réseaux fixes et mobiles, les grands projets Cloud et Data center et les nouvelles offres emblématiques Open, la Fibre, ou encore Sosh, la marque 100% digitale et communautaire d'Orange.

Jean Yves Forel, directeur général, membre du comité de direction générale en charge de la mise en oeuvre du développement de la banque de proximité en Europe, comprenant les réflexions stratégiques sur le développement de Fidor.

Jean-Yves Forel, diplômé de l'IEP Grenoble et titulaire d'une Licence en Sciences économiques, débute sa carrière en 1983 à la Banque Populaire des Alpes. En 1992, après un parcours en agence, il est nommé directeur de l'Exploitation puis, en 1995, directeur central. En 1997, il rejoint la Banque Populaire Bretagne-Atlantique en qualité de directeur central.

En 2000, il est nommé directeur du développement de la Banque Fédérale des Banques Populaires et devient membre du comité de direction générale en 2001. En 2003, il rejoint Natexis Banques Populaires dont il est nommé membre du Comité de direction générale et directeur de la filière Services bancaires, financiers et technologiques. En 2005, il est nommé directeur du pôle Services Financiers Spécialisés. En novembre 2006, il devient membre du comité de direction générale et directeur du pôle Services Financiers Spécialisés de Natixis.

De 2013 à 2016, Jean-Yves Forel était membre du directoire et directeur général, en charge de la Banque commerciale et de l'Assurance du Groupe BPCE. Depuis 2016, Jean-Yves Forel était directeur général en charge de l'informatique et de la Transformation et de l'Excellence Opérationnelle.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 15 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la gestion d'actifs, de l'assurance, de la banque de grande clientèle, et des services financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et 106 500 collaborateurs ; il bénéficie d'une large présence en France avec 7 800 agences et 9 millions de sociétaires. La dette senior préférée à long terme du groupe est notée par quatre agences de notation financières, Moody's (A1, perspective stable), S&P (A, perspective positive), Fitch (A, perspective positive) et R&I (A, perspective stable).

