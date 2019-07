BPCE : Nouvelle étape dans les discussions entre le Groupe BPCE et La Banque Postale dans le cadre de l'approfondissement et de l'extension de leur partenariat industriel

Paris, le 26 juillet 2019

Nouvelle étape dans les discussions entre le Groupe BPCE et La Banque Postale dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de leur partenariat industriel

A la suite de l’annonce du 4 juin dernier, le Groupe BPCE et La Banque Postale ont poursuivi leurs discussions et franchi une étape importante en fixant les grands principes des différents volets du partenariat industriel élargi entre les deux groupes.

Rapprochement en gestion d’actifs

S’agissant du projet de rapprochement de différentes activités de gestion d’Ostrum AM et de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), les grands principes du rapprochement envisagé sont maintenant définis.

Ce projet de rapprochement vise à créer une société de gestion, spécialiste européen de la gestion assurantielle et de la gestion de taux euro, avec l’ambition d’en faire un acteur 100% en conformité avec les principes de l’investissement socialement responsable (ISR). La gestion des actifs apportés par LBPAM resterait réalisée selon ses normes ISR. Cet acteur, doté d’une plateforme technologique et opérationnelle de premier plan serait en capacité de proposer des prestations de qualité aux grands partenaires assurantiels de long terme des deux groupes ainsi qu’à des clients tiers, notamment assurantiels. Avec plus de 400 Mds d’€ sous gestion, il constituerait d’ores et déjà un des principaux acteurs européens.

Ce partenariat de long terme s’organiserait autour d’une entreprise commune dotée d’une gouvernance équilibrée, au sein de laquelle Natixis Investment Managers sera majoritaire aux côtés de LBPAM, qui restera majoritairement contrôlée par La Banque Postale.

Natixis Investment Managers et La Banque Postale Asset Management vont poursuivre les discussions et travaux engagés. L’objectif est de parvenir à la conclusion des accords engageants au 1er trimestre 2020, après mise en œuvre des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées.

La réalisation des opérations sera soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles pour ce type d’opération, notamment à l’obtention des autorisations réglementaires requises, et devrait intervenir au 1er semestre 2020.

Accords avec CNP Assurances

Le Groupe BPCE et CNP Assurances sont convenus d’étendre, dès le 1er janvier 2020, la date d’échéance actuelle des accords conclus en 2015 entre BPCE/Natixis et CNP Assurances (ADE, prévoyance et santé collective notamment) et de la porter du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2030.

Ceci s’accompagnerait, également dès la date du 1er janvier 2020, du passage de la répartition en coassurance ADE à 50-50% entre Natixis Assurances (ABP Vie et ABP Prévoyance) et CNP Assurances.

Ce projet d’extension des accords historiques, qui conforterait le modèle multi-partenarial de CNP Assurances, a été présenté au Conseil d’Administration de CNP Assurances ce jour, et a reçu un accueil favorable. L’objectif est de signer les avenants concernés d’ici la fin de l’année 2019.

Pacte d’actionnaires CNP Assurances

Enfin, dans le cadre du rapprochement entre CNP Assurances et La Banque Postale, prévu au premier trimestre 2020, et à la suite de la dénonciation le 26 juin dernier par LBP du pacte actuel relatif à CNP Assurances qui arrivera à échéance le 31 décembre prochain, BPCE et La Banque Postale concluraient un nouvel accord en leur qualité d’actionnaires de CNP Assurances, détenant respectivement 16,11% et 62,13% du capital. Cet accord d’actionnaires serait en vigueur jusqu’à fin 2030.

BPCE maintiendrait ainsi sa représentation au Conseil d'Administration de CNP Assurances ainsi qu’à ses comités spécialisés.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard &Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A, perspective positive).

A propos de La Banque Postale

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, associations et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal.





La Banque Postale, c’est :

- 5, 570 milliards d’euros de PNB

- 10,3 millions de clients actifs

- près de 365 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux

- 8,2 millions de cartes bancaires

Chiffres à fin 2018

À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.

Chiffres au 31 mars 2019

Contacts presse :

Groupe BPCE

Christophe Gilbert

Tél : +33 1 40 39 66 00

christophe.gilbert@bpce.fr

Natixis

Vanessa Stephan

Tél : +33 1 58 19 34 16

vanessa.stephan@natixis.com

La Banque Postale

Florian Pontarollo

Tél : +33 1 55 44 22 38

florian.pontarollo@laposte.fr

Pièce jointe