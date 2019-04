BPCE : Prise de participation de BPCE à hauteur de 50,1 % dans Oney Bank SA : signature ce jour du partenariat long terme entre Auchan Holding et BPCE

Prise de participation de BPCE à hauteur de 50,1 % dans Oney Bank SA : signature ce jour du partenariat long terme entre Auchan Holding et BPCE

Croix, le 04 avril 2019

Entrés en négociations exclusives le 12 février dernier, Auchan Holding et BPCE ont signé ce jour un partenariat long terme à travers la prise par BPCE d'une participation de 50,1 % dans Oney Bank. Cette signature fait suite aux avis favorables donnés par les instances représentatives du personnel des sociétés concernées.

La réalisation effective de la transaction (closing) ne pourra avoir lieu qu'après l'obtention des autorisations des Autorités compétentes notamment françaises et européennes. Comme précédemment annoncé, celle-ci est prévue au second semestre 2019.

A la réalisation de ce partenariat, Oney Bank bénéficiera de l'expertise conjointe de BPCE et Auchan Holding afin d'accélérer sa croissance et renforcer sa position de leader européen dans les solutions de paiement, le financement, l'identification digitale et l'assurance. Avec ses offres et ses implantations complémentaires à celles de Oney Bank, le groupe BPCE pourra étendre son champ de compétence dans les services financiers spécialisés, en particulier les paiements. Oney Bank est aujourd'hui présente dans 11 pays, compte 3 000 collaborateurs, 7,6 millions de clients et 400 partenaires commerçants et e-commerçants.

À propos de Auchan Holding

Auchan Holding réunit 3 grandes entreprises complémentaires : Auchan Retail, présent dans 17 pays sous différents formats de commerce alimentaire ; Ceetrus, acteur global de l'immobilier ; Oney Bank, banque internationale experte en solutions de paiement, de financement, d'identification digitale et d'assurance. Auchan Holding emploie près de 359 000 collaborateurs dans le monde et réalisait un chiffre d'affaires HT consolidé de 51,0 milliards d'euros en 2018.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d'épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d'assurance et d'investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody's (A1, perspective stable), Standard &Poor's (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A, perspective positive).

Contacts presse Groupe BPCE



Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00 / 06 73 76 38 98

Lina Mestari : 01 58 40 76 29 / 07 63 79 31 00



presse@bpce.fr



Contact presse Auchan Holding



Marie Vanoye : 07 64 49 78 06

mvanoye@auchan.com groupebpce.fr auchan-holding.com

