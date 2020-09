BPCE et SCOR IP accompagnent LBO France dans le cadre de son partenariat avec Colonies 0 14/09/2020 | 15:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Le coliving offre à chaque résident un espace privatif meublé et équipé (chambre, studio ou appartement) et l'accès à des parties et installations communes (salle à manger, cuisine, buanderie, salle de sport, spa ou salle de cinéma).



Sa formule du " tout inclus " donne accès à de nombreux services (ménage, wifi, linge, accueil, …) et apporte beaucoup de flexibilité sur un marché en manque d'innovation. Cette offre s'adresse plus spécialement aux jeunes actifs, professionnels en déplacement et expatriés temporaires ou plus ponctuellement aux personnes en transition professionnelle ou personnelle.



Convaincues du potentiel de ce marché en plein expansion qui repense les modèles du secteur résidentiel, un pool bancaire composé de Natixis, Socfim et SCOR Investment Partners mettent à disposition de LBO France une ligne de crédit destinée à financer avec un levier de 60% l'acquisition et la restructuration des maisons. La ligne pourra être tirée de manière discrétionnaire par LBO France au fur et à mesure des acquisitions. Une vingtaine de dossiers sont en d'ores et déjà en cours en région parisienne, à Lille, Marseille et Bordeaux.



" Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée de nos banques partenaires et de SCOR Investment Partners qui nous accompagnent dans cette opération. Ils ont su adapter leur financement en proposant une solution sur mesure pour cette opération atypique en étant d'une très grande réactivité malgré le confinement… ", déclare Stéphanie Casciola, Head of Real Estate chez LBO France.



Thierry Bernard, Responsable des Financements Immobilier et Hôtellerie Europe à la Banque de Grande Clientèle de Natixis, déclare : " Nous sommes heureux d'accompagner LBO France sur cette nouvelle classe d'actifs qui est amenée à connaître un fort développement dans les prochaines années. Le financement a été adapté aux besoins de LBO France et notamment à la constitution rapide d'un portefeuille de maisons significatif ".



Sandrine Amsili, Directrice de la dette immobilière chez SCOR Investment Partners, déclare : " En tant qu'acteur du financement immobilier spécialisé sur le segment value-add, nous sommes fiers de participer à cette opération novatrice. Cette transaction répond, de par son positionnement et ses caractéristiques immobilières et financières, à nos exigences en tant que prêteur. En outre, en contribuant à faciliter l'accès à des logements de qualité, elle intègre une dimension sociétale qui fait écho à notre volonté, en tant que société de gestion, de financer des projets durables ".





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal LBO France avait signé juste avant le confinement un partenariat exclusif avec Colonies, l'un des principaux acteurs du Coliving, portant sur un volume d'investissement de 150 millions d'euros pour financer l'acquisition d'une centaine de maisons sur les 2 à 3 ans à venir, à restructurer et aménager, en vue d'être exploitées par Colonies dans le cadre de baux longue-durée.Le coliving offre à chaque résident un espace privatif meublé et équipé (chambre, studio ou appartement) et l'accès à des parties et installations communes (salle à manger, cuisine, buanderie, salle de sport, spa ou salle de cinéma).Sa formule du " tout inclus " donne accès à de nombreux services (ménage, wifi, linge, accueil, …) et apporte beaucoup de flexibilité sur un marché en manque d'innovation. Cette offre s'adresse plus spécialement aux jeunes actifs, professionnels en déplacement et expatriés temporaires ou plus ponctuellement aux personnes en transition professionnelle ou personnelle.Convaincues du potentiel de ce marché en plein expansion qui repense les modèles du secteur résidentiel, un pool bancaire composé de Natixis, Socfim et SCOR Investment Partners mettent à disposition de LBO France une ligne de crédit destinée à financer avec un levier de 60% l'acquisition et la restructuration des maisons. La ligne pourra être tirée de manière discrétionnaire par LBO France au fur et à mesure des acquisitions. Une vingtaine de dossiers sont en d'ores et déjà en cours en région parisienne, à Lille, Marseille et Bordeaux." Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée de nos banques partenaires et de SCOR Investment Partners qui nous accompagnent dans cette opération. Ils ont su adapter leur financement en proposant une solution sur mesure pour cette opération atypique en étant d'une très grande réactivité malgré le confinement… ", déclare Stéphanie Casciola, Head of Real Estate chez LBO France.Thierry Bernard, Responsable des Financements Immobilier et Hôtellerie Europe à la Banque de Grande Clientèle de Natixis, déclare : " Nous sommes heureux d'accompagner LBO France sur cette nouvelle classe d'actifs qui est amenée à connaître un fort développement dans les prochaines années. Le financement a été adapté aux besoins de LBO France et notamment à la constitution rapide d'un portefeuille de maisons significatif ".Sandrine Amsili, Directrice de la dette immobilière chez SCOR Investment Partners, déclare : " En tant qu'acteur du financement immobilier spécialisé sur le segment value-add, nous sommes fiers de participer à cette opération novatrice. Cette transaction répond, de par son positionnement et ses caractéristiques immobilières et financières, à nos exigences en tant que prêteur. En outre, en contribuant à faciliter l'accès à des logements de qualité, elle intègre une dimension sociétale qui fait écho à notre volonté, en tant que société de gestion, de financer des projets durables ". Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NATIXIS 1.93% 2.222 -44.92% SCOR SE 1.05% 25.04 -33.78% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue