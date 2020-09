BPCE lance une obligation verte à destination des clients particuliers 0 16/09/2020 | 09:50 Envoyer par e-mail :

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne de devenir les banques de référence de la transition énergétique dans les territoires.







Le Groupe BPCE, acteur engagé en faveur d'une économie durable, lance une solution innovante d'épargne responsable destinée aux clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne. Grâce à cette obligation verte « Ambition Durable », les fonds collectés permettront de financer la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible. Pour la rentabilité du placement, le Groupe BPCE a choisi un indice actions « Eau et Océan » comme moteur de performance.Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne de devenir les banques de référence de la transition énergétique dans les territoires.