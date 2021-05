BPCE : Résultats du T1-21 du Groupe BPCE 06/05/2021 | 17:58 Envoyer par e-mail :

Résultat net publié multiplié par 3, à 548 M€, et résultat sous-jacent de 1 009 M€

Stricte discipline sur les charges conduisant à une baisse du coefficient d’exploitation à 67,1%1 Stabilité du coût du risque, illustrant une politique de provisionnement prudente Conduite du projet de simplification du groupe conforme au calendrier prévu Banque de Proximité et Assurance : hausse des revenus de 5,3% et du RBE de 15,4% Encours de crédits : hausse de 11 ,3 % sur un an , dont +8,3% sur le crédit immobilier, +2,6% sur le crédit à la consommation et +5,6% sur le crédit à l’équipement

: hausse des primes de 32% et Solutions et Expertises Financières : RBE en progression de 5,8%, notamment portée par le Crédit-bail



Gestion d’actifs et de Fortune : 1 153 Md€ d’actifs sous gestion2 à fin mars Collecte nette de 6 Md€ sur les produits LT portée par les stratégies Fixed-income, Equity et ESG

Hausse des revenus de Global Markets intégrant de bonnes performances dans FIC-T et Equity et une base de comparaison favorable

Hausse de 13% des revenus de Global Finance sur un an, générée notamment par l’activité avec les corporates et dans les infrastructures

Résultat brut d’exploitation de 364 M€



Maitrise des frais de gestion : effet de ciseaux très positif générant un coefficient d’exploitation de 67,1% Hausse limitée de 0.8% 3 des charges d’exploitation sur un an

des charges d’exploitation sur un an Charges stables dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

Coefficient d’exploitation de 58,6% dans la Banque de Grande Clientèle



Poursuite d’une politique de provisionnement résolument prudente Coût du risque du groupe de 490 M€ , soit 26 pb vs. 29 pb au T1-20

Risque avéré (S3) : légère hausse dans la Banque de Proximité & Assurance et nette réduction dans la BGC Niveau de capital très solide, bien au-dessus des exigences règlementaires Ratio de CET14 à 16,1% à fin mars 2021, 492 pb au-dessus du seuil d’activation du MDA



Projet5 de simplification du groupe en bonne voie, validation de l’AMF reçue le 15 Avril pour le rachat des actions de Natixis non détenues Présentation du prochain plan stratégique en juillet 2021 Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE, a déclaré : « Je tiens à saluer à nouveau l’engagement de toutes nos équipes qui ont fait preuve d’une forte motivation et d’une grande efficacité dans l’accompagnement de tous nos clients et dans tous nos métiers. Nous allons poursuivre résolument, comme les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne l’ont fait jusqu’à maintenant, notre soutien à l’économie et à sa relance. Le groupe, fortement capitalisé, qui a achevé sa transformation, engage maintenant sa simplification pour apporter à tous ses métiers les pleins moyens de se développer. » 1 Voir note méthodologique et hors contribution de Coface 2 hors H 2 O AM 3 hors coûts réglementaires directs 4 Estimation à fin mars 2021 5 Cette évolution est conditionnée aux accords des autorités de régulation compétentes



Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2021, arrêtés par le directoire du 4 mai 2021, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Pierre Valentin, du 6 mai 2021. Groupe BPCE : Données retraitées



T1-21



T1-20



% Variation



m€ Produit net bancaire 6 099 5 448 11,9% Frais de gestion -4 641 -4 524 2,6% dont frais de gestion hors FRU -4 210 -4 120 2,2% Résultat brut d’exploitation 1 457 925 57,6% Coût du risque -490 -504 -2,7% Résultat avant impôt 1 043 475 x2,2 Impôts sur le résultat -410 -242 69,7% Intérêts minoritaires -86 11 ns Résultat net part du groupe hors contribution nette de Coface et H 2 O AM 547 244 x2,2 Contribution nette de Coface 5 -83 Contribution nette de H 2 0 AM -4 21 Résultat net part du groupe 548 181 x3 Suite à l’annonce le 25 Février 2020 de la cession de 29,5% de la participation dans Coface, la contribution de Coface au compte de résultat est isolée sur une ligne « Contribution nette de Coface ».

D’un point de vue comptable, la perte en capital de Coface en 2020 est classée en « gains ou pertes sur autres actifs » et « la dépréciation de la valeur résiduelle » est classée en « quote-part des entreprises mises en équivalence ». Voir en annexe pour la réconciliation comptable.

Suite à l’annonce de la cession de la participation majoritaire dans H 2 O AM, la contribution de H 2 O AM au compte de résultat est isolée sur une ligne. Au T1-21, la contribution au compte de résultat provient uniquement d’un effet change (EUR/GBP) et n’impacte que les comptes en base publiée et retraitée. Voir en annexe pour la réconciliation comptable. Eléments exceptionnels m€ T1-21 T1-20 Réévaluation des actifs associés aux TSS en devises Produit net bancaire Hors métiers -3 -2 Contribution au fonds de solidarité Assurance Produit net bancaire Assurance -7 Provision légale Produit net bancaire BGC -15 Coûts de transformation et de restructuration Produit net bancaire / Frais de gestion / Gains ou pertes sur autres actifs Métiers & hors métiers -64 -62 Impact du défaut du Liban sur ADIR, société d'assurance Quote-part des entreprises mises en équivalence Assurance -14 Perte en capital Coface contribution nette -112 Dépréciation de la valeur résiduelle Coface contribution nette 3 -6 Effet change H2O AM contribution nette -6 Total des impacts sur le résultat avant impôt -85 -203 Total des impacts sur le résultat net part du groupe -78 -145 Groupe BPCE, performances sous-jacentes



Chiffres sous-jacents

m€







































T1-21 T1-20 % Variation Produit net bancaire 6 131 5 552 10,4% Frais de gestion -4 582 -4 484 2,2% dont frais de gestion hors FRU -4 151 -4 080 1,7% Résultat brut d’exploitation 1 549 1 068 45,0% Coût du risque -490 -504 -2,8% Résultat avant impôt 1 128 633 78,4% Impôts sur le résultat -412 -279 47,7% Intérêts minoritaires -93 -28 x3,3 Résultat net part du groupe hors contribution nette de Coface 624 325 x2 Résultat net part du groupe hors contribution nette de Coface

après retraitement de l'impact IFRIC 21 1 009 666 51,5% Coefficient d'exploitation1 67,1% 73,1% -6,0pp Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats sous-jacents, c’est à dire retraités des éléments exceptionnels détaillés en page 2, les variations sont exprimées entre le T1-21 et le T1-20. Le Groupe BPCE enregistre une croissance de 10,4% de son produit net bancaire au T1-21 à 6,1 milliards d’euros, reflétant la dynamique commerciale de l’ensemble des métiers et un contexte de marché globalement plus favorable par rapport au 1er trimestre 2020. Dans le pôle Banque de proximité et Assurance, les performances sont solides dans les deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, comme dans les métiers de l’Assurance et des Paiements ainsi que dans l’ensemble des métiers regroupés au sein du pôle Solutions et Expertises Financières. Le pôle Banque de proximité et Assurance affiche une hausse de 5,3% de ses revenus.

Dans la Gestion d’actifs, la collecte nette sur les produits long terme atteint 6 milliards d’euros au 1er trimestre 2021, portée par les expertises fixed income et equity en Amérique du Nord et les stratégies ESG en Europe. Les encours sous gestion hors H 2 O AM progressent à 1 153 milliards d’euros.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle sont en net rebond par rapport au 1er trimestre 2020 qui avait été marqué par l’annulation des dividendes et des effets XVA. La hausse de 38,3% des revenus intègre également les niveaux d’activité élevés dans les activités de crédit (FICT), DCM et des revenus de portefeuille en hausse chez Global finance. Les frais de gestion augmentent de 2,2% sur un an au T1-21, impactés par une hausse des frais règlementaires de 14,8% et intégrant la contribution au Fonds de Résolution Unique qui atteint 431 M€.

Retraités de l’ensemble des frais règlementaires, les frais de gestion n’augmentent que de 0,8%, illustrant la poursuite d’une discipline stricte au sein de tous les métiers du groupe.

Les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne enregistrent une baisse de 0,2% de leurs frais de gestion sur un an, le pôle SEF de 0,5% sur la même période. La hausse des frais de gestion dans l’Assurance, les pôles Gestion d’actifs et de fortune et Banque de Grande Clientèle reste inférieure à la croissance des revenus. Le développement des activités Paiements, dans un environnement en constante évolution, implique des investissements justifiant la hausse de 10,2% des frais de gestion au T1-21. Il en découle des effets de ciseaux positifs pour les métiers comme pour l’ensemble du Groupe BPCE au T1-21, le coefficient d’exploitation s’établit à 67,1% après retraitement de l’impact IFRIC 21, en baisse de 6,0pp sur un an.

Le résultat brut d’exploitation ressort en nette hausse au T1-21 à 1 549 millions d’euros (+45,0% sur un an). Le montant du coût du risque pour le Groupe BPCE s’élève à 490 millions d’euros, en baisse de 2,8% sur un an. Le pôle Banque de Proximité et Assurance enregistre une hausse de 28% de son coût du risque. Dans la Banque de Grande Clientèle, la baisse se poursuit depuis le point haut au 2ème trimestre 2020 (-58,2% au T1-21 vs T1-20). Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») s’élève à 92 millions d’euros au T1-21 vs 84 millions d’euros au T1-20. Celui des encours dont le risque est avéré atteint 398 millions d’euros au T1-21, vs 420 millions d’euros au T1-20. Le coût du risque ressort à 26 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE au T1-21 (29 pb au T1-20) dont 5 pb au titre du provisionnement des encours sains (5 pb également au T1-20) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 »).

Il s’établit à 25 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (21 pb au T1-20) dont 5 pb au titre du provisionnement des encours sains (5 pb également au T1-20) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et à 53 pb pour la Banque de Grande Clientèle (123 pb au T1-20) dont 6 pb au titre du provisionnement des encours (11 pb au T1-20) sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 »). Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,6% au 31 mars 2021, une hausse de 0,1 pp par rapport à fin 2020. Le résultat net publié part du groupe hors la contribution nette de Coface et H 2 O AM au T1-21 s’élève à 547 millions d’euros, soit le double par rapport au T1-20. Le résultat net part du groupe sous-jacent après retraitement de l’impact IFRIC 21 et excluant la contribution nette de Coface s’établit à 1 009 millions d’euros au T1-21, une hausse de 51,5%. 1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 2. Fonds propres et capacité d’absorption des pertes 2.1 Niveau de CET11 Le ratio de CET11,2 du Groupe BPCE à fin mars 2021 atteint un niveau estimé de 16,1%, contre 16,0% au 31 décembre 2020. La variation du trimestre se compose de : la mise en réserve des résultats : + 11 pb,

la variation des risques pondérés : - 10 pb,

l’émission et la distribution de parts sociales : + 4 pb,

d’autres éléments : + 3 pb Le Groupe BPCE dispose d’un coussin de 492 pb au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable (MDA) à fin mars 2021. 2.2 Ratio de TLAC2 La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin mars 2021 s’élève à 103,6 milliards d’euros. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 23,9% à fin mars 2021 (sans prise en compte de dette senior préférée pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences du FSB de 19,51%. 2.3 Ratio de MREL Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 31 mars 2021, le ratio de MREL subordonné et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 23,9% (sans prise en compte de dette senior préférée pour calculer ce ratio) et à 30,7%, très au-dessus des exigences minimales du SRB de respectivement 19,5%2 et 25,0%2. 2.4 Ratio de levier Au 31 mars 2021, le ratio de levier1 estimé s’établit à 5,4%3,4. 2.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100%, à 165% en moyenne des LCR de fin de mois du 1er trimestre 2021.

Le montant des réserves de liquidité atteint 318 milliards d’euros à fin mars 2021, soit un taux de couverture très élevé de 234% des dettes financières à court terme (y compris les tombées à court terme des dettes financières à moyen-long terme). 2.6 Programme de refinancement MLT : environ 54% du plan 2021 réalisé à fin avril Pour 2021, la taille du plan de refinancement MLT a été révisée et s’établit à 22 milliards d’euros (hors placements privés structurés et ABS), avec la ventilation ci-dessous : 4 milliards d’euros de Tier 2 et/ou senior non préféré

7,5 milliards d’euros de senior préféré

10,5 milliards d’euros de covered bonds



L’objectif s’agissant des ABS est de 1,5 milliard d’euros. A fin avril, le Groupe BPCE a levé 11,8 milliards d’euros (≈ 54% du plan) : 2,1 milliards d’euro de senior non préféré

4,4 milliards d’euros de senior préféré

5,3 milliards d’euros de covered bonds



Le montant levé en ABS est de 0,4 milliard d’euros. 1 Voir note méthodologique 2 Sur la base des TLOF et RWA estimés au 31 mars 2021 3 Le ratio de levier s’élèverait à 5,8% après exclusion de l’encours centralisé d’épargne réglementée du calcul du dénominateur du ratio, sous réserve de l’accord de la BCE et suivant la décision du 13 juillet 2018 du Tribunal de l’Union Européenne 4 Après déduction des expositions sur les banques centrales du dénominateur du ratio de levier 3. RÉSULTATS DES MÉTIERS Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats sous-jacents, c’est-à-dire retraités des éléments exceptionnels détaillés en page 2 et les variations sont exprimées entre T1-21 et le T1-20. 1.1 Banque de Proximité et Assurance



Chiffres sous-jacents pro forma



T1-21



% Variation



m€ Produit net bancaire 4 298 5,3% Frais de gestion -2 745 0,3% Résultat brut d’exploitation 1 553 15,4% Coût du risque -387 28% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21



1 269



10,7%



Coefficient d’exploitation1 61,9 % -3,0pp Les encours de crédits affichent une croissance de 11,3% sur un an, atteignant 621 milliards d’euros à fin mars 2021, dont 8,3% de hausse pour les crédits à l’habitat, 2,6% et 5,6% de hausse respectivement pour les crédits à la consommation et les crédits d’équipement.

A fin mars 2021, les encours d’épargne hors l’encours d’épargne réglementée centralisé s’établissent à 535 milliards d’euros (+11,0%) et les dépôts à vue enregistrent une hausse de 22,8% sur un an. Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance progresse au T1-21 de 5,3% à 4 298 millions d’euros, intégrant une hausse de près de 6% pour les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. Les métiers Solutions et Expertises financières ainsi que Paiements ont également bénéficié d’une très bonne dynamique commerciale, les revenus progressent de respectivement 2,4% et 3,9%. Dans l’Assurance, les revenus sont en hausse de 5,1% sur un an. Les frais de gestion s’établissent à 2 745 millions d’euros au T1-21, quasi-stables sur un an, conduisant à un effet de ciseaux positif. Le coefficient d’exploitation s’améliore sur un an de 3,0pp au T1-21 à 61,9% après retraitement de l’impact IFRIC 21. Le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une croissance forte de 15,4% au T1-21 à 1 553 millions d’euros, reflétant les bonnes performances des métiers et la bonne maitrise des coûts. Le coût du risque s’élève à 387 millions d’euros, en hausse de 28% par rapport au T1-20 et se répartit : 165 millions d’euros pour le réseau Banque Populaire, 153 millions d’euros pour le réseau Caisse d’Épargne, 31 millions d’euros pour les métiers de SEF, 20 millions d’euros pour Oney Bank et 18 millions d’euros pour Banque Palatine. Pour le pôle, le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 s’élève à 1 269 millions d’euros au T1-21, en croissance de 10,7% sur un an. 1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 3.1.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe les 14 Banques Populaires, dont la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif ainsi que leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle. Chiffres sous-jacents pro forma



T1-21



% Variation



m€ Produit net bancaire 1 669 6,2% Frais de gestion -1 071 -0,1% Résultat brut d’exploitation 598 19,7% Coût du risque 165 41,8% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21



478



12,6%



Coefficient d’exploitation1 62,3% -3,8pp Les encours de crédits augmentent de 15,7% sur un an, pour s’établir à 264 milliards d’euros à fin mars 2021. Les encours d’épargne augmentent de 12,8% sur un an à 335 milliards d’euros à fin mars 2021 (+11,2% pour l’épargne de bilan hors l’encours centralisé d’épargne réglementée). Au T1-21, le produit net bancaire s’établit à 1 669 millions d’euros, en progression de 6,2% sur un an. Hors provision Epargne Logement, il augmente de 5,8% à 1 670 millions d’euros, intégrant une hausse de 15,1% de la marge nette d’intérêt à 1 013 millions d’euros, et une baisse de 2,0% des commissions à 648 millions d’euros.

Les frais de gestion sont quasi stables au T1-21. Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation après retraitement de l’impact IFRIC 21 de 3,8 pp à 62,3%. Le résultat brut d’exploitation augmente de 19,7% à 598 millions d’euros. Le coût du risque s’établit à 165 millions d’euros au T1-21 (+41,8% sur un an). Le résultat avant impôt ressort en hausse de 12,6% à 478 millions d’euros après retraitement de l’impact IFRIC 21 au T1-21. 3.1.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe 15 Caisses d’Epargne ainsi que leurs filiales. Chiffres sous-jacents pro forma



T1-21



% Variation



m€ Produit net bancaire 1 795 6,6% Frais de gestion -1 153 -0,4% Résultat brut d’exploitation 643 21,9% Coût du risque -153 26,1% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21



527



19,0%



Coefficient d’exploitation1 62,1% -4,4pp Les encours de crédits augmentent de 8,7% sur un an, à 320 milliards d’euros à fin mars 2021 et les encours d’épargne enregistrent une hausse de 8,4% sur un an à 484 milliards d’euros (+11,2% pour l’épargne de bilan hors l’encours centralisé d’épargne réglementée). Sur un an, le produit net bancaire augmente de 6,6% au T1-21 à 1 795 millions d’euros. Hors provision Epargne Logement, le produit net bancaire croît de 5,7% à 1 800 millions d’euros, intégrant une hausse de 9,2% de la marge nette d’intérêt, à 1 006 millions d’euros, et une hausse de 1,9% des commissions à 816 millions d’euros.

Les frais de gestion baissent sur un an de 0,4% au T1-21. Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation s’améliore de 4,4 pp au T1-21 après retraitement de l’impact IFRIC 21, à 62,1%. Le résultat brut d’exploitation au T1-21 augmente de 21,9% à 643 millions d’euros. Le coût du risque ressort à 153 millions d’euros au T1-21, en hausse de 26,1% sur an. Le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 croît de 19,0% au T1-21 à 527 millions d’euros. 1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 3.1.3 Solutions et Expertises financières Chiffres sous-jacents pro forma



T1-21



% Variation



m€ Produit net bancaire 295 2,4% Frais de gestion -156 -0,5% Résultat brut d’exploitation 139 5,8% Coût du risque -31 25,2% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21



112



1,9%



Coefficient d’exploitation1 51,5% -1,7pp Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 2,4% au T1-21 à 295 millions d’euros, portée par les bonnes performances des métiers. Dans le Crédit à la consommation, la bonne dynamique commerciale du prêt personnel dans les deux réseaux se traduit par une hausse de 22% sur un an de la production nouvelle au T1-21.

Dans le métier Cautions et garanties, les primes brutes enregistrées sont en hausse de 5% sur un an dans l’activité de garantie de prêts immobiliers.

L’activité Titres maintien des niveaux d’activité solides, avec une hausse des volumes de transaction sur le marché actions en France de 8% par rapport au 1er trimestre 2020 déjà particulièrement dynamique.

Dans le Crédit-bail, le crédit à l’équipement progresse de 5% au T1-21 avec des niveaux élevés d’activité de crédit-bail automobile.

Dans l’Affacturage, le chiffre d’affaires affacturé ressort en ligne par rapport au T1-20. Les frais de gestion restent maitrisés avec une baisse sur un an de 0,5% au T1-21 à 156 millions d’euros. Il en ressort une baisse de 1,7 pp du coefficient d’exploitation à 51,5%. Le résultat brut d’exploitation augmente sur un an de 5,8% au T1-21 pour s’établir à 139 millions d’euros. Le coût du risque enregistre une hausse de 25,2% par rapport au T1-20, à 31 millions d’euros. Retraité de l’impact IFRIC 21, le résultat avant impôt s’élève à 112 millions d’euros au T1-21, en progression de 1,9% sur un an. 3.1.4 Assurance

Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance de Natixis, Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis, Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.co m Chiffres sous-jacents



T1-21



% Variation



m€ Produit net bancaire 240 5,1% Frais de gestion -138 3,6% Résultat brut d’exploitation 102 7,4% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21







116



2,3%



Coefficient d’exploitation1 52,7% 0,8pp Le produit net bancaire progresse de 5,1% au T1-21 à 240 millions d’euros. Les primes2 sont en nette hausse au T1-21 à 4,3 milliards d’euros (+32% sur un an), avec une croissance marquée en assurance vie et prévoyance (+36%) et une poursuite de la croissance en assurance dommage (+4%). Les actifs sous gestion2 atteignent 75,7 milliards d’euros à fin mars 2021. Depuis fin 2020, ils progressent de 4%, avec une collecte nette de 1,1 milliard d’euros sur les fonds euros et 1,1 milliard d’euros sur les unités de compte.

Les unités de compte représentent 27% des encours à fin mars 2021 (+4 pp sur un an) et 37% de la collecte brute au T1-21.

En assurance dommage, le taux d’équipement du réseau Banque Populaire atteint 28,7% (+0,8 pp par rapport au T4-20) et celui du réseau Caisse d’Epargne 32,1% (+0,6 pp par rapport au T4-20). Les frais de gestion augmentent de 3,6% au T1-21 à 138 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation se dégrade de 0,8 pp au T1-21 à 52,7%. Le résultat brut d’exploitation enregistre une croissance de 7,4% au T1-21 à 102 millions d’euros. Le résultat avant impôt retraité de l’impact IFRIC 21 s’établit à 116 millions d’euros au T1-21 (+2,3%). 1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 2 Hors traité de réassurance avec CNP Assurances 3.1.5 Paiements

Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Paiements de Natixis. Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis, Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.co m Chiffres sous-jacents



T1-21



% Variation



m€ Produit net bancaire 117 3,9% Frais de gestion -102 10,2% Résultat brut d’exploitation 15 -25,9% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21







15



-31,0%



Malgré les mesures de restriction, le produit net bancaire ressort en hausse au T1-21 de 3,9%, à 117 millions d’euros. Dans les activités de Payment Processing & Services, le nombre de transactions par cartes croît de 2% sur un an avec une part du paiement sans contact d’environ 45% au T1-21.

Au sein de Merchant Solutions, PayPlug a multiplié son volume d’affaires sur un an par 2,1 au T1-21, incluant une forte accélération de l’activité avec les réseaux du Groupe BPCE (volume d’affaires sur un an multiplié par 4,7). Pour Dalenys, les volumes d’activités sont également en forte croissance (+30% sur un an au T1-21).



Les frais de gestion augmentent sur un an de 10,2% au T1-21. Le résultat brut d’exploitation enregistre une baisse de 25,9% au T1-21. Le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 s’établit à 15 millions d’euros au T1-21 en baisse de 31,0%. 3.1.6 Oney Bank Chiffres sous-jacents



T1-21



% Variation



m€ Produit net bancaire 103 -6,0% Frais de gestion -72 -2,8% Résultat brut d’exploitation 32 -12,5% Coût du risque -20 -16,7% Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21



12



-2,5%



Coefficient d’exploitation1 69,0% 2,0pp Oney bank enregistre une hausse de son niveau de production de 10% par rapport au T1-20, à 766 millions d’euros dont 47% en paiement fractionné (en hausse de 33% sur un an), 34% en crédit affecté, 11% en crédit revolving et 8% en prêt personnel. 3.1.7 Banque Palatine Les encours de crédits accordés ont progressé de 12,1% sur un an au T1-21. Au T1-21, le produit net bancaire s’établit à 78 millions d’euros, en baisse sur un an de 10,6% et les frais de gestion augmentent de 5,5%. Le résultat brut d’exploitation au T1-21 se contracte de 33,1% sur un an à 24 millions d’euros. Le coût du risque ressort à 18 millions d’euros au T1-21, en hausse de 1,6% par rapport au T1-20. Le résultat avant impôt après retraitement de l’impact IFRIC 21 atteint 8 millions d’euros vs 20 millions d’euros au T1-20. 1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 3.2 Gestion d’actifs et de fortune

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis. Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis, Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.co m Chiffres sous-jacents



T1-21



% Variation



% Variation

change constant



T1-21

incluant H 2 O AM



% Variation



m€ Produit net bancaire 755 11,1% 17,4% 773 -0,1% Frais de gestion -581 3,9% 9,0% -594 2,3% Résultat brut d’exploitation



174



44,1%



58,1%



179



-7,4%



Résultat avant impôt après retraitement IFRIC 21



177



41,3%







180



-8,9%



Coefficient d’exploitation1 76,4% -5,2pp -5,8pp 76,4% 1,8pp Sauf mention contraire, les commentaires ci-dessous portent sur les soldes intermédiaires de gestion n’incluant pas la contribution de H 2 O AM. Au T1-21, le produit net bancaire du pôle s’établit à 755 millions d’euros, en hausse de 11,1% par rapport au T1-20 (+ 17,4% à change constant), dont 689 millions d’euros de revenus en Gestion d’actifs (+12% sur un an), 41 millions d’euros de revenus pour la Gestion de fortune (+0,9% sur un an) et 25 millions d’euros de revenus en Epargne salariale (+4% sur un an). Le produit net bancaire incluant H2O AM progresse de 4,9% sur un an à change constant.

Le produit net bancaire intègre 18 millions d’euros de commissions de surperformance en Gestion d’actifs, générées principalement par Loomis au T1-21. Les commissions de surperformance s’élevaient à 3 millions d’euros hors H 2 0 AM au T1-20. En Gestion d’actifs, le taux de marge (hors commissions de surperformance) s’élève à environ 23 pb au global et à environ 37 pb en excluant Ostrum AM (-0,7 pb par rapport au T4-20). Le taux de marge atteint environ 34 pb pour les affiliés américains et environ 39 pb pour les affiliés européens en excluant Ostrum AM. Pour Ostrum AM, le taux de marge est d’environ 3 pb. En Gestion d’actifs, la collecte nette2 sur les produits long terme atteint environ 6 milliards d’euros au 1er trimestre 2021, portée par une bonne dynamique des affiliés en Amérique du Nord sur les stratégies fixed income et equity, alors que le money market est en décollecte nette de 2 milliards d’euros. En Europe, les bonnes performances des stratégies ESG et private assets compensent la décollecte en assurance vie. Au 31 mars 2021, les actifs sous gestion2 hors H 2 O AM s’élèvent à 1 153 milliards d’euros en Gestion d’actifs. Ils augmentent au 1er trimestre grâce à la collecte nette de 4 milliards d’euros, un effet marché positif de 9 milliards d’euros, un effet change positif de 22 milliards d’euros. Les frais de gestion pour le pôle ressortent en hausse de 3,9% au T1-21 (+9,0% à change constant). Grâce à un effet ciseaux positif, le coefficient d’exploitation s’améliore de 5,2pp et s’établit à 76,4%. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 174 millions d’euros au T1-21 (+44,1% par rapport au T1-20, +58,1% à change constant).

En incluant H 2 0 AM, le résultat brut d’exploitation atteint 179 millions d’euros au T1-21, en baisse de 7,4%. Le résultat avant impôt1, après retraitement de l’impact IFRIC 21, s’élève à 177 millions d’euros au T1-21 (+41,3%). 1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 2 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM et exclut ceux de H 2 0 AM (18 Md€ au 31 03 2021); l’Amérique du Nord inclut WCM IM 1.3 Banque de Grande Clientèle





Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global markets, Global finance, Investment banking et M&A de Natixis,

Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis, Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.com Chiffres sous-jacents



T1-21



% Variation



% Variation change constant



m€ Produit net bancaire 940 38,3% 43,3% Frais de gestion -576 3,1% 5,9% Résultat brut d’exploitation 364 x3,0 x3,3 Coût du risque -81 -58,2% Résultat avant impôt



311



ns







après retraitement IFRIC 21 Coefficient d’exploitation1 58,6% -19,4pp -20,0pp Au T1-21, le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle affiche une croissance forte sur un an de 38,3% (+43,3% à change constant) à 940 millions d’euros. Au sein de Global markets, les revenus de FICT, à 330 millions d’euros, enregistrent une baisse sur un an découlant d’une contribution moindre des activités change et trésorerie qui avaient bénéficié de la forte volatilité des marchés au T1-20, mais incluent une croissance solide dans les activités crédit.

Pour le métier Equity, le premier trimestre 2020 avait été marqué par l’annulation des dividendes qui avaient engendré des impacts négatifs sur les valorisations des dérivés. Les conditions de marché favorables au T1-21 et la bonne dynamique avec les réseaux ont permis un rebond des revenus à 167 millions d’euros contre -33 millions d’euros au T1-20. Les revenus de Global finance, à 336 millions d’euros croissent de 13% par rapport au T1-20, soutenus par des revenus du portefeuille de prêts en hausse notamment avec les corporates et dans les segments Real Estate et Infrastructure.

Les revenus des métiers Investment banking et M&A intègrent les bonnes dynamiques des activités Debt Capital Market alors que les activités M&A se comparent à une base élevée au T1-20. Les frais de gestion augmentent de 3,1% au T1-21 (+5,9% à change constant). Grâce à cet effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation s’améliore de 19,4 pp à 58,6%.

Le résultat brut d’exploitation atteint 364 millions d’euros, il a triplé par rapport au T1-20. Le coût du risque au T1-21 ressort en nette amélioration par rapport au T1-20, à 81 millions d’euros (-58,2% sur un an), bénéficiant d’un environnement plus favorable mais impacté par quelques dossiers dans le tourisme et l’aviation. Après retraitement de l’impact IFRIC 21, le résultat avant impôt au T1-21 s’élève à 311 millions d’euros. 1 Voir note méthodologique et après retraitement de l’impact IFRIC 21 ANNEXES Précisions méthodologiques Présentation des résultats trimestriels retraités et pro forma

BPCE SA, en sa qualité d’organe central, organise, coordonne et supervise un certain nombre d’activités ou de prestations, pour le compte du groupe et notamment des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne (pilotage stratégique, coordination des politiques commerciales, gestion centralisée du refinancement, grands projets, etc.). La contribution de l’organe central est présentée dans le pôle Hors métiers.

Les règles de refacturation par BPCE SA des charges comptabilisées au titre de ses missions d’organe central ont évolué au cours du quatrième trimestre 2020. En conséquence et à des fins de comparaison, les comptes de résultats trimestriels en 2019 et 2020 des pôles Banque de proximité et Assurance et Hors métiers ont été retraités pour les périodes passées. Retraitement de l’impact IFRIC 21

Les résultats, coefficients d’exploitation et ROE après retraitement de l’impact IFRIC 21 se calculent en prenant en compte ¼ du montant des taxes et contributions relevant de l’interprétation IFRIC 21 pour un trimestre donné ou ½ du montant des taxes et contributions relevant de l’interprétation IFRIC 21 pour un semestre , En pratique, pour le Groupe BPCE, les principales taxes concernées par IFRIC 21 sont la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et les contributions et prélèvements de nature réglementaire (taxe de risque systémique des banques, contribution pour frais de contrôle de l’ACPR, contribution au Fonds de résolution unique et au Mécanisme de surveillance unique). Produit net bancaire

La marge nette d’intérêt clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions. Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des “charges générales d’exploitation” (telles que présentées dans le document de référence, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des “dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles”. Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle début de période. Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants : Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne)

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité financière. Solvabilité & déduction des IPC Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV applicables et après déduction des engagements de paiement irrévocables

sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV applicables et après déduction des engagements de paiement irrévocables Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur. Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles de l’Acte délégué publié par la Commission Européenne le 10 octobre 2014, sans mesures transitoires , Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS 32, sans prise en compte des critères de maturité et devises.

Suite à la décision du 13 juillet 2018 du Tribunal de l’Union européenne, le Groupe BPCE a de nouveau sollicité l’accord de la BCE pour exclure l’encours centralisé d’épargne réglementée du calcul du dénominateur du ratio.



Capacité totale d’absorption des pertes

Le montant des passifs éligibles au numérateur du TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé selon notre interprétation de la Term Sheet publiée par le FSB le 09/11/2015 “Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution”.

Ce montant se compose des 4 éléments suivants : Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Passifs subordonnés non reconnus dans les fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (ie pris dans le phase-out) La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an Le montant nominal des titres seniors non préférés d’une maturité supérieure à 1 an





Les montants éligibles diffèrent quelque peu des montants retenus pour le numérateur des ratios de solvabilité, ces montants éligibles sont déterminés selon les principes de la Term Sheet du FSB du 09/11/2015. Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent : Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales,

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR,

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.



Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants : Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation. Passage des données retraitées aux données publiées T1-21 GROUPE

BPCE GROUPE

BPCE En millions d'euros T1-21

publié Coface H 2 O AM T1-20

retraité T1-21

publié Coface H 2 O AM T1-20

retraité Produit net bancaire 6 117 -19 6 099 5 543 -95 5 448 Frais de gestion -4 655 14 -4 641 -4 546 22 -4 524 Résultat brut d'exploitation 1 462 -5 1 457 997 -73 925 Coût du risque -490 -490 -504 -504 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 77 -8 69 47 6 53 Gains ou pertes sur autres actifs -1 8 7 -111 112 1 Résultat avant impôt 1 048 -8 3 1 043 430 118 -73 475 Impôts sur le résultat -412 2 -410 -256 14 -242 Participations ne donnant pas le contrôle -88 2 -86 8 -35 38 11 Résultat net – hors contribution nette Coface -5 4 547 83 -21 244 Coface – Contribution nette 5 -83 H 2 O AM – Contribution nette -4 21 Résultat net part du groupe 548 548 181 181 Résultats retraités : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données publiées T1-21 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net part du groupe hors Coface Résultats T1-21 retraités 6 099 -4 641 1 043 547 Retraitement H 2 O AM -19 14 3 4 Réévaluation des TSS libellés en devises étrangères



Hors métiers



-3







-3



-10



Coûts de transformation et de restructuration



Métiers/ 4



-73



-64



-59



Hors métiers Provision légale -15 -15 -8 Effet change H 2 O AM -6 -4 Résultats T1-21



6 131



-4 582



1 128



624



hors éléments exceptionnels et contribution nette de Coface T1-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Quote-part des entreprises mises en équivalence Résultat avant impôt Résultat net part du groupe hors Coface Résultats T1-20 retraités 5 448 -4 524 53 475 244 Retraitement H 2 O AM -95 22 -73 -21 Réévaluation des TSS libellés en devises étrangères



Hors métiers



-2











-2



-6



Coûts de transformation et de restructuration



Métiers/



-62







-62



-42



Hors métiers Impact du défaut du Liban sur ADIR, société d'assurance Assurance -14 -14 -10 Cotisation au fonds de solidarité Assurance Assurance -7 -7 -3 Résultats T1-20



5 552



-4 484



67



633



325



hors éléments exceptionnels et contribution nette de Coface Passage des données 2020 aux données pro-forma Banque de Proximité et Assurance T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Données publiées 4 140 -2 803 1 032 685 4 074 -2 585 844 537 4 162 -2 629 1 211 818 4 081 -2 796 527 289 Ajustements analytiques 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Frais de gestion de l’organe central -65 7 -58 -39 -65 7 -58 -39 -65 7 -58 -39 194 -21 173 118 Données pro-forma 4 076 -2 794 977 646 4 010 2 577 789 499 4 098 -2 620 1 156 780 4 276 -2 816 702 407

Gestion d’actifs et de Fortune T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Données publiées 680 -557 123 54 684 -527 149 73 720 -563 148 67 1 012 -684 322 153 Ajustements analytiques -2 -2 -1 -2 -2 -1 1 -2 -1 -1 1 -2 -1 -1 Données pro-forma hors contribution nette H 2 O AM 680 -559 121 53 684 -529 147 71 720 -565 147 67 1 012 -685 321 152

Banque de Grande Clientèle T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Données publiées 688 -557 -61 -33 519 -477 -230 -120 703 -510 -4 -3 894 -555 190 98 Ajustements analytiques -8 -1 -9 -5 -8 -1 -9 -5 -9 -1 -10 -5 -8 -1 -9 -5 Données pro-forma 680 -559 -70 -38 511 -478 -240 -124 695 -512 -13 -8 885 -556 181 93

Hors métiers T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Données publiées -58 -606 -619 -461 -115 -238 -491 -341 -98 -191 -263 -169 326 -309 77 114 Ajustements analytiques 7 2 9 4 7 1 9 5 7 1 9 5 7 1 9 4 Frais de gestion de l’organe central 65 -7 58 39 65 -7 58 39 65 -7 58 39 -194 21 -173 -118 Données pro-forma hors contribution nette de Coface 13 -612 -553 -418 -42 -244 -425 -297 -26 -197 -197 -125 139 -286 -88 1 Groupe BPCE : compte de résultat retraité par métier En millions d'euros BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GESTION

D'ACTIFS BANQUE

DE GRANDE

CLIENTÈLE HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE Chiffres retraités

En millions d'euros T1-21 T1-20 pf T1-21 T1-20 pf T1-21 T1-20 pf T1-21 T1-20 pf T1-21 T1-20 pf % Produit net bancaire 4 298 4 076 755 680 925 680 121 13 6 099 5 448 11.9% Frais de gestion -2 760 -2 794 -587 -559 -583 -559 -711 -612 -4 641 -4 524 2.6% Résultat brut d'exploitation 1 538 1 281 168 121 342 121 -590 -598 1 457 925 57.6% Coût du risque -387 -302 -2 1 -81 -194 -20 -8 -490 -504 -2.7% Résultat avant impôt 1 167 977 167 121 264 -70 -555 -553 1 043 475 x2.2 Impôts sur le résultat -340 -306 -43 -39 -66 19 39 84 -410 -242 69.7% Participations ne donnant pas le contrôle -32 -24 -43 -29 -58 13 47 51 -86 11 ns Résultat net – hors contribution nette Coface 796 646 80 53 139 -38 -468 -418 547 244 x2.2 Coface – Contribution nette 5 -83 5 -83 ns H 2 O AM – Contribution nette -4 21 -4 21 ns Résultat net part du groupe 796 646 76 74 139 -38 -463 -501 548 181 x3 Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée GROUPE BPCE En millions d'euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 5 448 5 163 5 487 6 312 6 099 Frais de gestion -4 524 -3 827 -3 894 -4 343 -4 641 Résultat brut d'exploitation 925 1 335 1 593 1 969 1 457 Coût du risque -504 -981 -589 -924 -490 Résultat avant impôt 475 271 1 093 1 116 1 043 Résultat net – 244



148



713



654



547



hors contribution nette de Coface et de H 2 O AM Coface – Contribution nette -83 -19 -29 -5 5 H 2 O AM – Contribution nette 21 2 -10 -27 -4 Résultat net part du groupe 181 131 674 624 548 Bilan consolidé ACTIF 31 mars 2021



31 déc. 2020



(en millions d'euros) Caisse, Banques Centrales 180 452 153 403 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 199 117 196 260 Instruments dérivés de couverture 8 146 9 608 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 51 192 49 630 Titres au coût amorti 26 795 26 732 Prêts et créances sur les établissements de crédit 97 768



90 018







et assimilés au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 752 597 746 809 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 7 302 8 941 Placements des activités d'assurance 126 090 124 566 Actifs d'impôts courants 672 747 Actifs d'impôts différés 3 600 3 667 Comptes de régularisation et actifs divers 14 539 16 367 Actifs non courants destinés à être cédés 2 210 2 599 Participations dans les entreprises mises en équivalence 4 446 4 586 Immeubles de placement 775 770 Immobilisations corporelles 6 154 6 222 Immobilisations incorporelles 1 034 1 038 Ecarts d'acquisition 4 370 4 307 TOTAL ACTIF 1 487 257 1 446 269

PASSIF 31 mars 2021



31 déc. 2020



(en millions d’euros) Banques Centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat 187 798 191 371 Instruments dérivés de couverture 13 906 15 262 Dettes représentées par un titre 236 099 228 201 Dettes envers les établissements de crédit 159 212 138 416 Dettes envers la clientèle 645 169 630 837 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 189 243 Passifs d'impôts courants 986 485 Passifs d'impôts différés 1 166 1 239 Comptes de régularisation et passifs divers 21 148 22 662 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 1 971 1 945 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurances 117 760 114 608 Provisions 5 695 6 213 Dettes subordonnées 16 442 16 375 Capitaux propres 79 715 78 412 Capitaux propres part du Groupe 73 863 72 683 Participations ne donnant pas le contrôle 5 852 5 728 TOTAL PASSIF 1 487 257 1 446 269 Banque de proximité & Assurance Compte de résultat trimestriel RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE D’ÉPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISES FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES

RÉSEAUX BANQUE

DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d’euros T1-21 T1-20 pf % T1-21 T1-20 pf % T1-21 T1-20 pf % T1-21 T1-20 pf % T1-21 T1-20 pf % T1-21 T1-20 pf % T1-21 T1-20 pf % Produit net bancaire 1 669 1 572 6 2% 1 795 1 684 6 6% 295 288 2,4% 240 222 8,4% 117 113 3,9% 181 197 -8,07% 4 298 4 076 5,5% Frais de gestion -1 078 -1 092 -1 2% -1 158 -1 175 -1 5% -157 -159 -0,7% -138 -134 3,6% -103 -93 10,6% -125 -141 -11,58% -2 760 -2 794 -1,2% Résultat brut d'exploitation 591 480 23,1% 638 509 25,4% 138 130 6,2% 102 88 15,7% 14 19 -28,4% 56 56 0,8% 1 538 1 281 20,0% Coût du risque -165 -117 41,8% -153 -121 26,1% -31 -24 25,2% 0 2 -109,8% -38 -42 -9,00% -387 -302 28,0% Résultat avant impôt 440 372 18,2% 485 388 25,0% 107 105 1,8% 104 77 35,1% 14 21 -34,8% 18 14 31,5% 1 167 977 19,5% Impôts sur le résultat -128 -115 11,4% -145 -124 17,7% -30 -32 -6,5% -28 -26 7,6% -4 -6 -39,4% -4 -3 48,86% -340 -306 11,0% Participations ne donnant

pas le contrôle -1 -1 9,6% -1 0 176,6% 0 -100,0% -22 -15 49,6% -3 -4 -33,0% -4 -3 25,38% -32 -24 31,8% Résultat net part du groupe 310 255 21,4% 338 264 28,2% 77 73 5,4% 54 36 49,2% 7 10 -32,8% 10 8 28,3% 796 646 23,1% Séries trimestrielles Banque de proximité & Assurance Banque de proximité & Assurance En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 4 076 4 010 4 098 4 276 4 298 Frais de gestion -2 794 -2 577 -2 620 -2 816 -2 760 Résultat brut d'exploitation 1 281 1 433 1 478 1 460 1 538 Coût du risque -302 -651 -343 -746 -387 Résultat avant impôt 977 789 1 156 702 1 167 Résultat net part du groupe 646 499 780 407 796 Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE In millions of euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 1 572 1 483 1 588 1 672 1 669 Frais de gestion -1 092 -1 016 -1 053 -1 082 -1 078 Résultat brut d'exploitation 480 468 535 590 591 Coût du risque -117 -289 -114 -309 -165 Résultat avant impôt 372 187 434 280 440 Résultat net part du groupe 255 120 313 182 310 RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE In millions of euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 1 684 1 761 1 705 1 767 1 795 Frais de gestion -1 175 -1 086 -1 077 -1 209 -1 158 Résultat brut d'exploitation 509 675 627 558 638 Coût du risque -121 -276 -162 -354 -153 Résultat avant impôt 388 398 476 202 485 Résultat net part du groupe 264 263 326 98 338 Solutions & Expertises Financières SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIÈRES En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 288 262 284 300 295 Frais de gestion -159 -141 -150 -154 -157 Résultat brut d'exploitation 130 120 134 146 138 Coût du risque -24 -26 -35 -32 -31 Résultat avant impôt 105 95 99 114 107 Résultat net part du groupe 73 67 69 81 77 Assurance ASSURANCE En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 222 229 221 233 240 Frais de gestion -134 -116 -117 -123 -138 Résultat brut d'exploitation 88 113 104 110 102 Résultat avant impôt 77 111 103 106 104 Résultat net part du groupe 36 55 51 52 54 Paiements PAIEMENTS En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 113 85 117 115 117 Frais de gestion -93 -94 -97 -102 -103 Résultat brut d'exploitation 19 -9 20 13 14 Résultat avant impôt 21 -9 20 14 14 Résultat net part du groupe 10 -4 10 7 7 Autres réseaux AUTRES RÉSEAUX En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 197 189 184 189 181 Frais de gestion -141 -123 -127 -146 -125 Résultat brut d'exploitation 56 67 57 44 56 Coût du risque -42 -60 -32 -52 -38 Résultat avant impôt 14 7 24 -14 18 Résultat net part du groupe 8 -2 11 -11 10 Gestion d'actifs et de fortune GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 680 684 720 1,012 755 Frais de gestion -559 -529 -565 -685 -587 Résultat brut d'exploitation 121 155 156 327 168 Coût du risque 1 -11 -10 -7 -2 Résultat avant impôt 121 147 147 321 167 Résultat net hors contribution nette de H 2 O AM 53 71 67 152 80 Contribution nette de H 2 0 AM 21 2 -10 -27 -4 Résultat net part du groupe 74 73 57 126 76 Banque de Grande Clientèle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 680 511 695 885 925 Frais de gestion -559 -478 -512 -556 -583 Résultat brut d'exploitation 121 33 183 330 342 Coût du risque -194 -275 -199 -152 -81 Résultat avant impôt -70 -240 -13 181 264 Résultat net part du groupe -38 -124 -8 93 139 Hors métiers Hors métiers En millions d’euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 Produit net bancaire 13 -42 -26 139 121 Frais de gestion -612 -244 -197 -286 -711 Résultat brut d'exploitation -598 -286 -223 -148 -590 Coût du risque -8 -44 -38 -20 -20 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 51 43 48 71 51 Gains ou perte sur autres actifs 3 -137 16 9 4 Résultat avant impôt -553 -425 -197 -88 -555 Coface – Contribution nette -83 -19 -29 -5 5 Résultat net part du groupe -501 -317 -154 -4 -463 AVERTISSEMENT Ce communiqué peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 mars 2021 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « information financière intermédiaires ».

La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.

Cette présentation a été préparée à des fins d’information uniquement. Elle ne constitue pas une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions Natixis ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France. Elle n’est pas destinée à être diffusée dans les pays autres que la France, à l’exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les lois et règlements applicables.

Conformément au droit français, la note d’information de BPCE, qui comporte les termes et conditions de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par BPCE visant les actions de Natixis (l’« Offre »), est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de BPCE (www.groupebpce.com). L’AMF a, en application d’une décision de conformité en date du 15 avril 2021, apposé le visa n°21-107 sur la note d’information de BPCE. La note en réponse de Natixis est également disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Natixis (www.natixis.com). L’Offre n’ouvrira qu’une fois obtenue la dernière des autorisations réglementaires décrites dans la note d’information de BPCE. Conformément à la réglementation en vigueur, une description des caractéristiques juridiques, financières et comptables de BPCE sera mise à disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’Offre.

La diffusion, publication ou distribution de cette présentation, ainsi que l’Offre et son acceptation, peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adressera pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et ne sera pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession de cette présentation sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. BPCE et J.P. Morgan déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Dans la mesure permise par les lois et règles applicables, y compris la régulation 14e-5 (Rule 14e-5) de l’U.S. Securities Exchange Act, BPCE et ses affiliés ou son/ses courtier(s) (agissant en qualité d’agent ou au nom et pour le compte de BPCE ou de ses affiliés, le cas échéant), peuvent, à compter du dépôt de l’Offre, directement ou indirectement, acheter tout titre qui donnerait accès immédiat ou différé au capital de Natixis, y compris en dehors de l’Offre. Ces transactions peuvent être effectuées sur les marchés, sur la base d’un ordre libellé au prix prévu par l’Offre, ou dans le cadre de transactions hors marché à un prix par action égal au prix prévu par l’Offre. Ces transactions ne seront en aucun cas conclues à un prix supérieur au prix prévu par l’Offre. Aucun achat de titres en dehors de l’Offre ne sera effectué par BPCE ou ses affiliés aux États-Unis d’Amérique. En outre, les conseillers financiers de BPCE peuvent également poursuivre des activités ordinaires de négociation sur des titres Natixis, qui peuvent comprendre des achats ou certains accords en vue d’un achat de titres.

Les éléments financiers figurant dans ce communiqué ne sont pas audités.

. À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle, ainsi que les métiers assurance et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable). Contact presse Groupe BPCE

Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00

mail : christophe ,gilbert@bpce ,fr Relations analystes Groupe BPCE

Roland Charbonnel : 01 58 40 69 30

François Courtois : 01 58 40 46 69

mail : bpce-ir@bpce ,fr



