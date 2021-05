BPCE : Thierry Cahn élu président du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Thierry Cahn élu président du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Paris, le 27 mai 2021

Le conseil de surveillance qui s’est tenu ce jour à la suite de l’Assemblée Générale du Groupe BPCE, a élu Thierry Cahn, par ailleurs président du conseil d’administration de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la présidence du conseil de surveillance du Groupe BPCE, en remplacement de Pierre Valentin. Eric Fougère, par ailleurs président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté a été élu vice-président du conseil de surveillance du Groupe BPCE.

Le conseil de surveillance a tenu à remercier chaleureusement Pierre Valentin pour son engagement et à saluer sa contribution pour le groupe et toutes ses entreprises durant son mandat de président du conseil de surveillance.

Le directoire du Groupe BPCE, dont le mandat court jusqu’en mai 2023, demeure inchangé. Le conseil de surveillance du Groupe BPCE comprend 19 membres, élus pour une durée de six ans.

Outre le président Thierry Cahn, les 6 autres membres désignés par les Banques Populaires sont :

Les présidents de conseil d’administration des Banques Populaires

Catherine Mallet - Banque Populaire Occitane

Marie Pic-Pâris Allavena - Banque Populaire Rives de Paris

Gérard Bellemon - Banque Populaire Val de France

Bernard Dupouy - Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Les directeurs généraux des Banques Populaires

Olivier Klein BRED Banque Populaire

Yves Gevin Banque Populaire Rives de Paris

Outre le vice-président Eric Fougère, les 6 autres membres désignés par les Caisses d’Epargne sont :

Les présidents de conseil d’orientation et de surveillance des Caisses d’Epargne

Catherine Amin - Garde – Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Françoise Lemalle – Caisse d’Epargne Côte d’Azur

Benoit Pellerin – Caisse d’Epargne Normandie

Alain Di Crescenzo - Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées

Les présidents de directoire des Caisses d’Epargne

Alain Denizot – Caisse d’Epargne Rhône-Alpes

Didier Patault – Caisse d’Epargne Ile de France

Les trois membres indépendants sont :

Valérie Pancrazi, présidente de Vap Conseils

Anne Claude Pont, présidente de Wilov

Kadidja Sinz, directrice Europe de Liberty Specialty Market

Les deux représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives sont :

Bertrand Guyard, CFDT

Nicolas Getti, UNSA

Et participent également en qualité de censeurs:

André Joffre, président de la Fédération Nationale des Banques Populaires, président du Conseil d ’Administration de la Banque Populaire du Sud

Dominique Goursolle, présidente de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, présidente du Conseil d ’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente

Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest

Joël Chassard, président du directoire de la Caisse d’Epargne Provence- Alpes Corse - CEPAC

Bruno Deletré, président du directoire de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe

Daniel Karyotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

Pour Pierre Valentin, ancien président du conseil de surveillance du Groupe BPCE : « C’est avec émotion que je quitte aujourd’hui la présidence du conseil et après avoir vécu des moments forts de la vie de notre groupe comme sa profonde transformation et son développement dans cette période inédite de crise sanitaire. Je veux aujourd’hui exprimer ma profonde fierté d’avoir été à vos côtés durant ces moments historiques et je souhaite à Thierry Cahn qui prend mon relais au conseil les plus grandes réussites ».

Pour Thierry Cahn, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE : « Avec l’ensemble des membres du conseil de surveillance, je tiens à rendre aujourd’hui hommage à Pierre Valentin. Je salue le travail accompli et son engagement remarquable au service de l’intérêt général dans un contexte inédit de crise sanitaire. Je me réjouis de prendre son relais et je souhaite accomplir mon mandat de président du conseil de surveillance du Groupe BPCE dans la bienveillance et l’humilité. Le Groupe, dont les performances sont remarquables, a su faire face aux nouveaux défis. Dans un contexte économique et sociétal qui évolue en permanence, il a toutes les capacités pour s’adapter. Le conseil de surveillance satisfera pleinement à ses missions, en harmonie avec tous les dirigeants du Groupe. Il veillera, comme il a su le faire depuis sa création, au bon fonctionnement de l’entreprise et de toutes ses composantes, à sa stratégie, à la protection des collaborateurs, aux risques, ainsi qu’au respect absolu des valeurs coopératives. Nos sociétaires et nos clients doivent rester au centre de nos actions. Soyons fiers d’appartenir à ce bel édifice, dont les racines sont profondes et bien vivantes. »

Biographie de Thierry Cahn, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Thierry Cahn, 64 ans, est administrateur depuis 1999 et devient président du Conseil d’administration de la Banque Populaire du Haut-Rhin en 2000, puis président du Conseil d’administration de la Banque Populaire d’Alsace en 2003 et enfin il prend la Présidence du conseil d’administration de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en 2014. Il est également membre du Conseil de surveillance de BCP Luxembourg SA. Thierry Cahn est avocat à la Cour d’Appel de Colmar et ancien bâtonnier de l’Ordre. Il est également président du Musée Unterlinden (association) à Colmar.

Membre du conseil de surveillance de BPCE depuis juillet 2009, Thierry Cahn était vice-président du conseil de surveillance de BPCE depuis mai 2019.

Biographie de Eric Fougère, vice-président du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Diplômé du Mastère spécialisé Senior Management Bancaire du Centre d’études supérieures bancaires Paris, Éric Fougère est directeur financier, membre du directoire du Groupe Louis LATOUR à Beaune depuis 2006. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Le Crédit Lyonnais (LCL) où il a notamment occupé la fonction de directeur du marché des entreprises Bourgogne Franche-Comté. Depuis 2013, il participe activement à la gouvernance de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, tout d’abord en tant qu’administrateur de la société locale d’épargne (SLE) Sud Côte d’Or, puis en qualité de président de cette SLE en janvier 2015 ; il est nommé membre du conseil d’orientation et de surveillance en avril de la même année et prend ensuite la présidence du comité des risques.

En décembre 2019, il avait été nommé membre du conseil de surveillance du Groupe BPCE.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable). https://groupebpce.com/

