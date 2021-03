BRACK.CH ne sera plus le sponsor titre de la Challenge League à compter du 1er juillet 2021

Depuis le 1er juillet 2013, BRACK.CH s'engage en tant que sponsor titre de la Challenge League, la deuxième plus haute division du football de club suisse. Dans le cadre d'une réorientation stratégique de ses activités de sponsoring, BRACK.CH se concentrera désormais plus fortement sur le sport de masse et le sport des jeunes. Pour cette raison, BRACK.CH ne renouvelle pas son contrat qui expire le 30 juin 2021.

Simon Thoma, responsable du marketing chez BRACK.CH, déclare: «Le parrainage du titre de la Challenge League reste un jalon important dans l'histoire de notre entreprise. Nous tenons à remercier Ringier Sports et les clubs de la Challenge League pour l'excellente collaboration au cours des huit dernières années et les

nombreuses réussites communes. Nous continuons à soutenir fortement la ligue et tous les clubs.»

Martin Blaser, CEO de Ringier Sports, s'exprime: «Nous sommes vraiment navrés de perdre BRACK.CH, un partenaire commercial de longue date. La collaboration entre les deux parties a été fructueuse jusqu'à ce jour. Dans notre fonction de distributeur global de la Swiss Football League, nous regardons vers l'avenir et espérons que, malgré la situation difficile actuelle, nous parviendrons à attirer une société qui prendra la succession de cet engagement.»

Ringier SA, Corporate Communications