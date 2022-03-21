BREF-Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-IFOP-Fiducial

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 28%, LE PEN DE 18,5%, MÉLENCHON DE 14%,
ZEMMOUR DE 12,5%, PÉCRESSE DE 10,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 56%
DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 17 au 21 mars 2022 auprès de 1.508
personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
(Rédaction de Gdansk)