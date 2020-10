BROADCOM : Bruxelles accepte ses engagements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne accepte les engagements de Broadcom visant à garantir la concurrence sur les marchés des jeux de puces pour modems et décodeurs de télévision. En 2019, Bruxelles avait marqué son désaccord avec certaines clauses d'exclusivité ou de quasi-exclusivité et certaines dispositions produisant un effet de levier imposées par Broadcom en rapport avec ces produits.Au niveau de l'Espace économique européen (EEE), Broadcom s'engage notamment à ne pas obliger ni inciter, au moyen d'avantages liés aux prix, ou sans rapport avec les prix, un fabricants d'équipements d'origine (FEO) à s'approvisionner auprès de Broadcom pour un pourcentage minimal de ses besoins en systèmes sur puce pour décodeurs de télévision, modems xDSL et modems fibre.La firme technologique s'est aussi engager à ne pas obliger ni inciter un FEO, au moyen de certains types d'avantages, à s'approvisionner auprès de lui pour plus de 50 % de ses besoins en systèmes sur puce pour décodeurs de télévision, modems xDSL et modems fibre.Les engagements s'appliqueront pendant une période de sept ans.