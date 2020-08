BRP : PUBLIERA SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE FINANCIÈRE 2021

Valcourt, Québec, le 13 août 2020 - BRP Inc. (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) tiendra un appel conférence sur les résultats financiers de son deuxième trimestre de l'année financière 2021 le jeudi, 27 août2020.

José Boisjoli, président et chef de la direction, et Sébastien Martel, chef de la direction financière, présenteront les résultats du deuxième trimestre de l'AF2021 et répondront aux questions des analystes à 9 h (HAE).

Résultats du deuxième trimestre de l'AF2021

Le communiqué de presse sera diffusé sur les fils de presse canadien et américain le jeudi 27 août, vers 6 h (HAE).

Pour les investisseurs et les analystes :

Téléphone 514-392-0235 ou

1-800-564-3880 (sans frais en Amérique du Nord)

Code d'événement : 4334332

Cliquez ici pour les numéros de l'international

WebdiffusionCliquez ici pour accéder à la webdiffusion

. Les médias sont autorisés à participer à l'appel, mais ne pourront poser de questions. Cette webdiffusion sera également retransmise en direct sur Internet ici et accessible aux médias et aux participants intéressés. Un enregistrement sera disponible ici deux heures après l'événement et pendant 30 jours suivant la diffusion originale de la conférence téléphonique

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte près de 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft,Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Demande média : Relations avec les investisseurs :

Elaine Arsenault Philippe Deschênes

Conseillère principale, Relations Investisseurs

Relations avec les médias Tél. : 450 532-6462

Tél. : 514-238-3615 philippe.deschenes@brp.com

media@brp.com