BYD a dépassé Tesla en termes de ventes. Le géant chinois de l'automobile soutenu par Berkshire Hathaway a vendu 641 000 véhicules au premier semestre, contre 564 000 pour le groupe d’Elon Musk, soit un bond de plus de 300 % par rapport à l'an dernier. BYD a également dépassé le sud-coréen LG en tant que deuxième plus grand producteur mondial de batteries pour VE, derrière CATL. Et il dit maintenant vouloir s’attaquer au marché étranger.

