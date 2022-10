BYD va lancer son premier véhicule électrique pour passagers en Inde dans le cadre d'une campagne mondiale.

BYD, qui vend déjà des bus électriques et des véhicules électriques (VE) pour les flottes d'entreprises en Inde, va lancer son SUV électrique Atto 3 sur le quatrième plus grand marché automobile du monde, où le constructeur national Tata Motors domine les ventes de voitures électriques.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne mondiale plus large du constructeur automobile chinois, qui a déjà commencé à vendre des voitures électriques et des véhicules hybrides électriques rechargeables sur les marchés du monde entier, notamment en Norvège, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Brésil, au Costa Rica et en Colombie.

Au début de l'année, BYD a déclaré qu'il commencerait à vendre ses VE de tourisme au Japon à partir de 2023 et qu'il prévoyait également d'installer une usine en Thaïlande - sa dernière parmi 30 autres aux États-Unis, au Brésil et en Inde - pour produire 150 000 voitures par an à partir de 2024. Elle a lancé le SUV électrique Atto 3 en Thaïlande lundi.

La poussée de BYD en Inde intervient également à un moment où le pays d'Asie du Sud continue de surveiller de près les investissements provenant des nations limitrophes, y compris la Chine.

Des contrôles stricts sur ces investissements entrants ont forcé le constructeur automobile chinois Great Wall Motor à mettre en veilleuse ses plans d'investissement d'un milliard de dollars en Inde plus tôt cette année, après avoir échoué à obtenir les approbations réglementaires.

BYD, cependant, possède déjà une usine de fabrication dans le pays et n'aurait pas besoin d'apporter de nouveaux investissements pour assembler et vendre l'Atto 3, a déclaré une source familière avec les plans de la société.

Le producteur d'automobiles et de batteries basé à Shenzhen, qui compte Berkshire Hathaway de Buffett parmi ses investisseurs, est entré en Inde en 2007 en produisant des batteries et des composants pour les fabricants de téléphones mobiles à partir de son usine près de la ville de Chennai, dans le sud du pays.

En 2013, il a commencé à construire des autobus dans le pays avec un partenaire indien local et en 2021, il a lancé son e6 EV pour le vendre aux opérateurs et aux propriétaires de flottes d'entreprises.

BYD a la capacité de produire 10 000 unités par an dans son usine du sud de l'Inde où elle assemblera l'Atto 3.