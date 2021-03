Bachar al Assad et sa femme contaminés par le COVID-19

DUBAI, 8 mars (Reuters) - Le président syrien Bachar al Assad et sa femme Asma ont été contaminés par le COVID-19, a annoncé lundi la présidence syrienne.

Bachar et Asma al Assad ont effectué un test de dépistage après avoir manifesté des symptômes légers de la maladie et le résultat est positif, a précisé la présidence syrienne, selon laquelle ils se portent bien et vont continuer à assumer leurs fonctions tout en se plaçant à l'isolement dans leur résidence.

(Kinda Makieh en Syrie Version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)