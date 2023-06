Peu de trains s'arrêtent à Bahanaga Bazar, la petite gare rurale endormie du district de Balasore, dans l'État d'Odisha, où s'est produit l'accident de train le plus meurtrier en Inde depuis plus de vingt ans.

Trois salles, surmontées d'un toit en tôle ondulée, et trois quais composent la gare, qui dessert 14 trains par jour, dont plus de la moitié pour des destinations à l'intérieur de l'État. Moins de 10 membres du personnel ferroviaire y travaillent.

Tous les jours, les passagers, pour la plupart des ouvriers des 25 villages voisins, attendent sous un auvent métallique rayé bleu et jaune les trains qui les emmènent travailler dans des villes plus importantes telles que Bhubaneswar, la capitale de l'État, et Balasore.

Mais cinq jours après la catastrophe, les enquêteurs de la police et les journalistes continuaient d'affluer dans la gare, fouillant la zone et les wagons mutilés à la recherche d'indices sur les causes de la collision des trois trains qui a tué au moins 288 personnes.

"Nous n'aurions jamais imaginé assister à une tragédie d'une telle ampleur en temps utile", a déclaré à Reuters Jasoda Nayak, membre du conseil du village de Bahanaga.

Le village, qui compte quelques centaines d'habitants, est le plus proche de la gare, où un train de voyageurs est entré en collision avec un train de marchandises à l'arrêt, puis a sauté les rails pour aller percuter un autre train de voyageurs qui circulait dans la direction opposée.

La police ferroviaire a déclaré que les premières enquêtes sur l'accident du 2 juin indiquaient une défaillance de la signalisation. Plus de 1 200 personnes ont été blessées.

Plusieurs responsables des chemins de fer à Bahanaga Bazar ont refusé de parler à Reuters de l'accident, qui fait maintenant l'objet d'une enquête de police.

L'un des cheminots s'est toutefois dit dévasté. "Je n'ai ni dormi ni mangé correctement depuis trois jours et trois nuits", a-t-il déclaré, refusant d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Le district de Balasore est connu pour abriter le centre d'essais de missiles de l'Inde, mais la plupart des villageois de la région, située à moins de 20 km de la côte du golfe du Bengale, sont des agriculteurs, des pêcheurs ou des ouvriers.

Les fonctionnaires de police et les secouristes ont salué l'aide et le soutien apportés par les villageois après l'accident. Bhagwat Prasad Ratho, 80 ans, qui vit près de la voie ferrée, a déclaré que sa famille et lui ont sorti de l'eau de nombreux survivants, ainsi que de nombreux morts.

"J'ai vécu ici toute ma vie et je n'ai jamais vu une telle tragédie", a déclaré Mahesh Kumar Gupta, un habitant de Bahanaga qui tient une supérette.