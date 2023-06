Bahreïn a accordé ses premières "licences dorées" proposant des avantages spéciaux à cinq entreprises qui ont réalisé des projets d'investissement à grande échelle dans le petit État, pour un montant total de plus de 1,4 milliard de dollars, a-t-on appris jeudi.

Les licences, accordées à Citi, Eagle Hills Diyar W.L.L, Infracorp, Saudi Telecommunication Company et Whampoa Group, donnent à ces entreprises une série d'avantages tels que des approbations accélérées, selon un communiqué.

Les projets éligibles à la licence qualifiée ont créé plus de 500 emplois locaux ou se sont engagés à investir plus de 50 millions de dollars au cours de leurs cinq premières années d'existence à Bahreïn, a indiqué le conseil de développement économique dans le communiqué.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan de relance économique lancé par l'État producteur de pétrole en octobre 2021 afin de stimuler la croissance et la création d'emplois.

La "Golden Licence" renforcera la compétitivité de Bahreïn en matière d'investissement et de croissance économique, et encouragera la transformation numérique de l'économie bahreïnienne", précise le communiqué.

La licence dorée de Bahreïn est proposée aux entreprises locales et étrangères et les avantages comprennent l'attribution prioritaire de terrains, d'infrastructures et de services, un accès plus facile aux services gouvernementaux et le soutien des fonds de développement du gouvernement, a déclaré l'État du Golfe lors de l'annonce du programme en avril.

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, voisins du Bahreïn et beaucoup plus grands, ont entrepris ces dernières années des réformes économiques et juridiques, alors que la concurrence régionale pour attirer les talents et les investissements s'intensifie.

Bahreïn, qui abrite la cinquième flotte de la marine américaine, a été l'un des États les plus endettés du Golfe et a été renfloué en 2018 par ses riches voisins grâce à un programme d'aide de 10 milliards de dollars lié à des réformes visant à atteindre l'équilibre budgétaire d'ici à 2024.

Bahreïn a été aidé par la hausse des prix du pétrole et le produit intérieur brut réel a augmenté de 4,9 % en 2022, son taux le plus élevé depuis 2013.

La croissance du PIB non pétrolier a été de 6,2 % en 2022, ce qui est supérieur à l'objectif de 5 % que le plan de relance avait fixé pour l'année.