La société chinoise Baidu prévoit de faire don d'un laboratoire d'informatique quantique et d'équipements à l'Académie des sciences de l'information quantique de Pékin (BAQIS), soutenue par le gouvernement, a déclaré mercredi un porte-parole de l'entreprise.

Les deux parties sont actuellement en train de régler les détails, a ajouté le porte-parole.

L'initiative de Baidu fait suite à celle de son homologue Alibaba qui, en novembre, avait déclaré qu'il allait fermer son laboratoire d'informatique quantique et son équipe au sein de sa branche recherche dans le cadre d'une restructuration plus large de l'entreprise, en faisant don du laboratoire et de l'équipement expérimental connexe à l'université de Zhejiang.

Baidu a créé son centre de recherche sur l'informatique quantique en 2018, dirigé par Duan Runyao, titulaire d'une licence et d'un doctorat de l'université de Tsinghua. Le centre de recherche a notamment mis au point Qian Shi, un ordinateur quantique commercialisé en 2022.

Le BAQIS a été créé en décembre 2017 à l'initiative du gouvernement municipal de Pékin et avec des contributions d'institutions académiques de premier plan, notamment l'Académie chinoise des sciences et l'Université Tsinghua.

Baidu et le BAQIS avaient déjà coopéré dans le domaine de la recherche quantique. En mars dernier, les deux organisations ont fait équipe pour lancer conjointement la première alliance de propriété intellectuelle de l'industrie de l'informatique quantique en Chine.