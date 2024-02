La société chinoise Baidu s'est associée à Lenovo pour intégrer sa technologie d'intelligence artificielle générative (IA) dans les smartphones de cette société. Il s'agit du dernier partenariat en date avec un fabricant de téléphones dans le cadre de sa recherche d'applications pratiques pour son modèle d'IA.

Un porte-parole de Baidu, basé à Pékin, a déclaré à Reuters cette semaine que le partenariat impliquait que Lenovo utilise son modèle Ernie Large Language Model (LLM) et qu'il était similaire aux collaborations avec Samsung et Honor annoncées le mois dernier.

Lenovo vend ses propres téléphones et possède également la marque Motorola. Ernie est déjà intégré dans le navigateur et les applications du magasin d'applications des ordinateurs personnels et des tablettes de Lenovo.

Lenovo n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La vente de smartphones offrant des fonctions d'IA générative pour des services tels que les chatbots et la traduction en temps réel est devenue une nouvelle tendance mondiale après que la technologie a été popularisée à la fin de 2022 avec le lancement de ChatGPT.

Google est considéré comme un leader dans le domaine des smartphones à IA avec ses téléphones Pixel et son IA robuste basée sur le cloud, tandis qu'Apple travaillerait à l'introduction de modèles d'IA générative sur l'iPhone.

Le cabinet d'études Canalys prévoit que 5 % des smartphones livrés dans le monde en 2024, soit 60 millions d'appareils, seront des smartphones compatibles avec l'IA.

Mais les services d'IA proposés par des entreprises américaines comme OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et Google ne sont pas disponibles en Chine, ce qui laisse le marché aux entreprises chinoises. Le marché chinois compte aujourd'hui plus de 200 modèles d'IA, y compris ceux des principaux rivaux de Baidu, Alibaba et Tencent.

Robin Li, PDG de Baidu, a déclaré en novembre dernier que les entreprises devaient désormais se concentrer sur le développement d'applications pratiques. Les grandes marques chinoises de téléphones, dont Vivo, Xiaomi et Huawei, travaillent également sur leurs propres modèles d'IA embarqués, mais n'ont pas divulgué de détails.

De telles collaborations avec des smartphones pourraient non seulement aider Baidu dans ce domaine, mais le fait que ses fonctions d'IA soient intégrées dans des smartphones pourrait également permettre à l'entreprise d'accéder à une grande quantité de données, ce qui pourrait aider le LLM de Baidu à rattraper les entreprises d'IA concurrentes aux États-Unis.

"L'adaptation du LLM aux smartphones est le bon moment pour promouvoir les fonctions alimentées par l'IA, même si elles sont limitées pour l'instant. À long terme, elles pourraient devenir incontournables", a déclaré Ivan Lam, analyste au sein de la société de recherche Counterpoint.