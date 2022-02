Baikowski : Chiffre d'affaires 2021 record de 44,9 M

Perspectives de croissance dynamique

Données consolidées (en M€) 2021 2020 2019 Chiffre d’affaires 44,9 35,6 40,5

Baikowski® réalise en 2021, un chiffre d’affaires consolidé de 44,9 M€ en forte hausse de +26,1 % (+27,0 % à tcpc) par rapport à 2020 et de +10,9 % par rapport à 2019, porté par la robustesse et le dynamisme de la plupart de ses marchés.

Si les marchés de l’électronique et plus précisément celui des semi-conducteurs poursuivent leur croissance avec des ventes liées aux besoins des nouvelles technologies, les autres marchés tels que l’automobile, ne sont pas en reste, confirmant leur résilience.

Dans un contexte économique plus stable grâce aux plans de relance, la stratégie de conquête commerciale par l’innovation, véritable pilier du développement du Groupe, a permis de maintenir un contact étroit avec les clients afin d’apporter une réponse toujours plus adaptée à leurs besoins applicatifs, et de poursuivre la création de nouveaux produits.

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical).

Retrouvez l’ensemble des informations de la société sur : www.baikowski.com - finance@baikowski.com

Euronext : ALBKK - ISIN : FR0013384369

