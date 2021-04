Baikowski: Resultats Annuels 2020

Confirmation de la solidité du modèle

« Baikowski®, en cette année hors normes, aura démontré la solidité de son modèle porté par des marchés à forte valeur ajoutée et la mondialisation de ses implantations qui ont partiellement jugulé les effets de la crise sanitaire sur son écosystème. Son positionnement innovant lui a par ailleurs permis de prendre de nouvelles parts de marchés sur des segments à fort potentiel dans l’électronique et l’automobile, lui permettant de confirmer sa trajectoire de développement. »

Benoît GRENOT - Directeur Général

Données consolidées (en millions d'euros) 2020 * 2019 Chiffre d’affaires 35,6 40,5 EBITDA1 6,3 6,9 en % du chiffre d’affaires 17,8% 17,1% EBIT (Résultat opérationnel) 1,7 3,3 Résultat net part du groupe 1,3 2,6

*Statut des comptes consolidés 2020 : les procédures d’audit sur les comptes sont terminées et le rapport d’audit des commissaires aux comptes est en cours d’émission.

Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe Baikowski® pour l‘exercice 2020 s’inscrit à 35,6 M€, en retrait limité (-12,1%), malgré les effets de la crise sanitaire liée à la COVID-19. L’activité a été portée par la constance des demandes des marchés de l’électronique et du polissage qui ont bien résisté sur l’année, mais cette tendance n’a pas pu totalement amortir l’impact du ralentissement brutal des marchés de l’aéronautique, de l’automobile ou encore de l’horlogerie de luxe.

Au cours de cette année, Baikowski® a maintenu des investissements soutenus dans l’innovation pour bien préparer l’avenir, et poursuivre l’excellence des solutions sur-mesure offertes aux clients.

Le maillage international stratégique du Groupe, constitue par ailleurs un fort amortisseur conjoncturel, permettant de saisir tous les gisements de croissance auprès de donneurs d’ordres de premier plan aux Etats-Unis et en Asie.

Mécaniquement, les résultats accompagnent cette variation. L’EBIT s’établit à 1,7 M€, soit une marge de 4,8% du chiffre d’affaires. L’EBITDA1 s’élève à 6,3 M€ et représente une marge de 17,8% du chiffre d’affaires.

1 EBITDA = Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations, résultat financier et impôts et après le résultat des mises en équivalence

Le résultat financier sur l’exercice 2020 enregistre une charge contenue de -0,2 M€ (-0,3 M€ en 2019), qui représente 0,6 % du chiffre d’affaires (0,7 % en 2019). Mécaniquement, le résultat net part du Groupe en 2020 s’établit à 1,3 M€, soit 3,6 % du chiffre d’affaires.

Le Groupe jouit d’une situation financière solide et stable, avec des capitaux propres à hauteur de 33,5 M€, pour une dette financière nette de 14,5 M€, en baisse de 4,5 M€ par rapport à 2019, permettant au Groupe d’afficher un gearing (dette financière nette/situation nette) de 43% à fin 2020.

Baikowski® est bien positionné dans un environnement de marchés toujours plus porteurs. Lauréat du Plan France Relance pour l’Industrie – Secteurs stratégiques, le Groupe poursuit sa politique d’innovation et de RSE, valorisant une expertise de premier plan pour accompagner de nouvelles applications dont la trajectoire est particulièrement prometteuse.

Prochain rendez-vous :

16 juin 2021 - Assemblée Générale annuelle des actionnaires

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-techs variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical).

Retrouvez l’ensemble des informations de la société sur : www.baikowski.com- finance@baikowski.com

Euronext : ALBKK - ISIN : FR0013384369

