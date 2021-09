Baikowski: Résultats semestriels 2021 historiques

Accélération des principaux marchés

Nouvelles perspectives

« Baikowski® a réalisé une excellente performance sur le premier semestre 2021, confirmant incontestablement la force et la pertinence de l’offre du Groupe. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ont fortement progressé, sur nos principaux marchés et en particulier en Asie et en Amérique du Nord, malgré le contexte sanitaire. L’excellente dynamique commerciale, notamment dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile, est sans conteste le fruit de la mobilisation et de l’expertise de tous nos collaborateurs. Je souhaite les remercier pour leur engagement, ainsi que nos clients pour leur confiance et leur fidélité, et leur assurer que plus que jamais, nous poursuivrons et concentrerons nos efforts de transformation afin de rester un acteur de référence de la chimie de spécialités. »

Benoît GRENOT - Directeur Général

Données consolidées (en millions d'euros) S1 2021 S1 2020 Chiffre d’affaires 21,7 16,3 EBITDA 6,7 2,3 en % du chiffre d’affaires 30,7 % 14,1 % EBIT (Résultat opérationnel) 4,3 0,0 Résultat net part du groupe 3,3 - 0,4

Baikowski® confirme un chiffre d’affaires au 1er semestre 2021 de 21,7 millions d’euros, en hausse de 35,5% à taux de change et périmètre constants vs 2020, et +21% vs 2019.

Bénéficiant de cet effet volume, d’un mix favorable et d’un effet stockage sur le premier semestre 2021, l’ensemble des performances augmente significativement avec notamment un EBITDA à 30,7% du chiffre d’affaires et un EBIT de 4,3 millions d’euros, soit 20,0% du chiffre d’affaires. Après un résultat financier de -0,2 million d’euros et une charge d’impôts de -0,9 million d’euros, le résultat net consolidé part du Groupe de la période s’élève à 3,3 millions d’euros.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 36,7 millions d’euros et la dette nette à 12,6 millions d’euros vs 14,5 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Fort de l’engouement suscité par les applications très techniques (céramiques, produits de polissage…) et le développement de nouveaux partenariats dans des secteurs émergents à potentiel élevé, Baikowski® confirme plus que jamais sa trajectoire de développement long terme.

Prochains rendez-vous :

Mise à disposition du rapport semestriel 2021, le 29 septembre 2021

Forum Lyon Pôle Bourse, le 29 septembre 2021

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2020, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 35,6 millions d’euros.

