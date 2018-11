Baikowski : fera ses premiers pas en Bourse fin décembre

06/11/2018 | 12:16

PSB Industries, le spécialiste des emballages basé à Annecy, a détaillé hier son projet de distribution du capital de sa filiale de minéraux industriels Baikowski à ses actionnaires. Pratiquement, la détention d'une action PSB donnera droit à l'attribution d'une action Baikowski, qui devrait faire ses pas sur le marché Euronext Growth (l'ex-Alternext) de la Bourse de Paris les 27 ou 28 décembre.



Pour mémoire, l'action PSB Industries cote sur le compartiment B d'Euronext Paris.



'Ce projet de scission marque l'aboutissement (du) recentrage (du groupe) et de sa transformation en un leader mondial 'pure player' sur ses deux grands marchés : Luxe & Beauté et Santé & Industrie', commente PSB Industries.



Il s'agira d'une distribution exceptionnelle d'actions en nature sur laquelle les actionnaires de PSB se prononceront en AG le 20 décembre. L'opération sera réalisée suivant une valeur des fonds propres de Baikowski de 51,8 millions d'euros.



En 2017, Baikowski a réalisé un CA d'environ 40 millions d'euros.





