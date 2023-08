La société de capital-investissement Bain Capital a accepté mardi de racheter Fogo de Chão, dans le cadre d'une transaction qui, selon des personnes bien informées, valorise la chaîne de restaurants brésiliens à environ 1,1 milliard de dollars, dette comprise.

L'accord marque une victoire pour la société de capital-investissement Rhone Capital, qui a racheté Fogo de Chão pour 560 millions de dollars en 2018. Rhône a gagné plus de trois fois l'argent qu'il a investi dans l'opérateur de restaurant, ont déclaré les sources, qui ont demandé l'anonymat car l'affaire est confidentielle.

Sous la propriété de Rhone, la performance financière de Fogo de Chão s'est améliorée et elle a affiché une croissance annuelle des revenus de 15% depuis 2021.

Avant la vente, Rhone avait envisagé de réintroduire les actions de Fogo de Chão sur les marchés boursiers. La chaîne de restaurants a confidentiellement soumis aux autorités de régulation des documents en vue d'une introduction en bourse à la fin de l'année 2021, ont indiqué les sources.

Toutefois, elle a commencé à envisager une vente lorsque le marché américain des introductions en bourse s'est effondré au début de 2021 et a connu une période aride qui a duré un an et demi, obligeant plusieurs entreprises à reporter leurs tentatives d'introduction en bourse, ont indiqué les sources.

Rhône, Fogo de Chão et Bain ont refusé de commenter.

Fondé dans le sud du Brésil en 1979, Fogo est présent dans 76 sites à travers le monde. Bain Capital investit depuis longtemps dans le secteur de la restauration et a soutenu plusieurs grands noms, dont Burger King, Dunkin Brands Inc, Dominos Pizza Inc et Bloomin Brands Inc.

La vente de Fogo de Chão s'inscrit dans le contexte d'une récente recrudescence des transactions dans le secteur de la restauration. La chaîne de sandwichs Subway étudie une vente qui pourrait être finalisée dans les semaines à venir, tandis que Benihana Inc travaille également avec des conseillers pour se vendre.

Au début du mois d'août, la chaîne de restaurants Pollo Tropical a été vendue à Authentic Restaurant Brands pour 225 millions de dollars.

Bain a organisé le financement de la transaction par la Deutsche Bank, qui agit également en tant que conseiller financier de l'entreprise. Kirkland & Ellis a été le conseiller juridique de Bain.

Morgan Stanley & Co LLC est le conseiller financier exclusif de Fogo de Chão et de Rhône, Sullivan & Cromwell étant le conseiller juridique. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction d'Anirban Sen et Jonathan Oatis)