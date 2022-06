Bain Capital clôt un "fonds de situations spéciales" de 2 milliards de dollars pour l'Asie

Ce fonds est le deuxième de ce type que Bain possède en Asie - le premier a levé 1 milliard de dollars - et l'évaluation de clôture du nouveau fonds est supérieure à l'objectif initial de 1,5 milliard de dollars.

En tenant compte de l'accès aux différents pools de capital de Bain, le deuxième fonds signifie que Bain dispose désormais de 5 milliards de dollars de capital à investir dans la région à travers des structures de capital d'emprunt, des transactions de capital structuré, des actifs en difficulté, des actifs physiques et des transactions de capital de croissance, a déclaré Lyons.

"Notre stratégie est délibérément régionale et très opportuniste", a déclaré Lyons dans une interview à Reuters.

"Nous visons à nous associer à des entreprises et à des entrepreneurs pour combler des lacunes spécifiques en matière de capital lorsqu'elles se présentent. Qu'il s'agisse du repli des marchés de capitaux en Chine, d'un point d'inflexion de la croissance en Inde, d'une réforme réglementaire en Australie ou d'une activité de fusions et d'acquisitions induite par les 'chaebol' en Corée (du Sud)."

M. Lyons a déclaré que les secteurs de l'immobilier, des services financiers et de l'aviation en Asie avaient été des domaines clés pour les opérations de situations spéciales de Bain et qu'ils resteraient au centre des préoccupations du deuxième fonds.

" L'immobilier résidentiel (chinois), nous n'avions pratiquement aucune exposition avant les changements réglementaires de l'année dernière et nous restons prudents, mais nous voyons des opportunités se dégager de ce paysage, par exemple lorsque de grands groupes de développeurs ont des actifs à l'étranger et qu'ils cherchent des partenaires pour leur fournir des liquidités ", a-t-il déclaré.

Le marché immobilier chinois, un pilier de la deuxième plus grande économie du monde, a été affaibli par une répression gouvernementale sur les emprunts excessifs des promoteurs l'année dernière. Les analystes s'attendent à ce que les malheurs du marché s'aggravent cette année, les prix des logements restant stables et les ventes et les investissements continuant à baisser.

Bain a déclaré que ce deuxième fonds était le plus important de ce type en Asie.

L'équipe de situations spéciales de la société en Asie a réalisé plus de 65 transactions d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars, dont la majorité a été finalisée au cours des six dernières années.