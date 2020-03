Baisse attendue de 10,5% des voyages internationaux cette année, selon Tourism Economics

Dans son étude précédente, le cabinet anticipait un recul limité à 1,5%. Il utilisait alors des modèles d'analyse qui se fondaient sur l'épidémie de SRAS de 2003.

La donne a toutefois considérablement changé ces derniers jours avec la multiplication des interdictions de voyager instaurées par de nombreux gouvernements.

Selon ce rapport, la région Asie-Pacifique sera la plus touchée avec une baisse des voyages estimée à 15,4%, largement imputable au ralentissement chinois.

Tourism Economics redoute toutefois une chute plus forte encore des déplacements internationaux si les mesures de confinements et interdictions de voyage se durcissaient. Dans ce cas de figure, la chute pourrait attendre 17,9%, dit Tourism Economics, branche d'Oxford Economics.

Les voyages et le tourisme contribuent à hauteur de plus de 10% de la croissance économique mondiale et environ 320 millions d'emplois.

(Josephine Mason; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)