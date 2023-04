Ottawa (awp/afp) - Le Canada a enregistré un excédent commercial en forte baisse en février, marqué par des diminutions d'exportations dans les secteurs de l'automobile et des métaux, après un important rebond en janvier, a annoncé le gouvernement mercredi.

L'excédent commercial canadien s'est ainsi établi à 422 millions de dollars canadiens (286 millions d'euros) en février contre 1,2 milliard en janvier, révisé à la baisse, a indiqué Statistique Canada.

Les exportations canadiennes ont diminué de 2,4% en février pour atteindre 65 milliards de dollars, touchant tous les secteurs à l'exception des produits agricoles et de la pêche ainsi que les produits alimentaires intermédiaires (comme les huiles de cuisson, la farine et le sucre).

Ces baisses sont principalement attribuables aux exportations d'or raffiné (-11,5%) vers le Royaume-Uni, de nickel (-20%) vers la Norvège et de véhicules automobiles (-4,4%) qui restent marquées par les défis liés à la chaîne d'approvisionnement.

Les exportations d'aéronefs (-52,9%), notamment de jets privés et d'avions commerciaux, ont également connu une diminution conséquente en février (-52,9%).

Parmi les baisses d'exportations dans le secteur des "véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile", ce sont les voitures automobiles et camions légers qui enregistrent la plus forte diminution (-7,3%).

Pour ce qui est des importations, elles ont diminué de 1,3% en février pour s'établir à 64,6 milliards de dollars, touchant, encore une fois, presque tous les secteurs.

Après des chiffres records en janvier, les importations de machines et d'équipements industriels ont particulièrement diminué (-8,7%). Ces variations sont principalement liées au nouveau projet de terminal de gaz naturel liquéfié en construction en Colombie-Britannique depuis 2022 dont les besoins fluctuent au fil des mois.

Les importations de véhicules automobiles et de pièces ont également enregistré de fortes baisses (-5,3%) après le sommet atteint en janvier. Elles restent toutefois plus élevés qu'il y a un an (+34%), souligne Statistique Canada.

Ces diminutions ont été en partie contrebalancées par l'augmentation des importations de produits pharmaceutiques (+35%), notamment d'Irlande.

Enfin, après un sommet inégalé en janvier, les exportations vers les pays autres que les Etats-Unis ont diminué en février (-7,2%), principalement vers le Royaume-Uni (or), l'Inde (divers produits) et l'Irak (aéronefs et blé).

L'excédent commercial du Canada avec son voisin et principal partenaire commercial a continué d'augmenter pour atteindre 9,3 milliards de dollars en février, marquant ainsi une troisième augmentation mensuelle consécutive après six mois de baisse.

