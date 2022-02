Baisse de la confiance des consommateurs américains ; maintien de la tendance à la hausse des prix des logements

La confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau depuis cinq mois en février. Les consommateurs sont moins nombreux à prévoir d'acheter une maison, une automobile et de partir en vacances au cours des six prochains mois, en raison des préoccupations concernant les perspectives économiques à court terme.

L'enquête réalisée mardi par le Conference Board a également montré que les attentes des consommateurs en matière d'inflation augmentaient après avoir diminué pendant deux mois consécutifs. Mais avec le marché du travail qui crée rapidement des emplois et les cas de COVID-19 qui s'estompent, la deuxième baisse mensuelle consécutive de la confiance et la chute des intentions d'achat ne signalent probablement pas un ralentissement majeur des dépenses de consommation.

Les ventes au détail ont bondi en janvier alors même que la confiance diminuait.

"Bien que l'inflation soit élevée et constitue une préoccupation majeure pour les consommateurs, elle n'a jamais restreint les dépenses dans le passé", a déclaré Robert Frick, économiste d'entreprise à la Navy Federal Credit Union de Vienna, en Virginie. "Avec la vague Omicron qui s'apaise rapidement et de nombreux États et villes qui lèvent les restrictions, nous devrions nous attendre à une accélération des dépenses, notamment dans les services."

Le Conference Board a déclaré que son indice de confiance des consommateurs a chuté à une lecture de 110,5 ce mois-ci, le plus bas depuis septembre dernier, contre 111,1 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice à 110,0.

L'indice reste au-dessus de ses plus bas niveaux de la pandémie. Contrairement à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui est tombé à son plus bas niveau depuis dix ans à la mi-février, l'enquête du Conference Board met davantage l'accent sur le marché du travail.

La mesure des conditions actuelles de l'enquête du Conference Board s'est améliorée, probablement en raison de la baisse des infections au coronavirus, due à la variante Omicron. Son indicateur des attentes en matière de croissance à court terme est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois, ce qui suggère une modération de la croissance au cours du premier semestre.

Mais le ralentissement économique signalé par l'enquête sera probablement modeste, l'activité des entreprises ayant repris de la vigueur en février, à mesure que l'impact de la variante Omicron diminuait.

Dans une enquête séparée mardi, la société de données IHS Markit a déclaré que son indice PMI composite de production aux États-Unis, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a rebondi à 56,0 ce mois-ci, contre 51,1 en janvier. Il a attribué cette forte hausse au "retour des employés en congé de maladie, à l'augmentation des voyages et à une plus grande disponibilité des matières premières".

Une lecture supérieure à 50 indique une croissance dans le secteur privé. L'accélération de l'activité commerciale dans l'enquête reflète l'amélioration récente des données concrètes telles que les ventes au détail.

Les actions américaines se négociaient à la baisse alors que les craintes d'une guerre en Europe s'intensifiaient sur fond d'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine et de menaces de sanctions. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

MARCHÉ DU TRAVAIL TENDU

Le différentiel du marché du travail du Conference Board, dérivé des données sur l'opinion des personnes interrogées quant à l'abondance ou à la difficulté de trouver un emploi, est tombé à un niveau encore élevé de 42,0 ce mois-ci, contre 43,0 en janvier.

Cette mesure est en corrélation avec le taux de chômage du département du travail. Il y avait 10,9 millions de postes à pourvoir à la fin du mois de décembre.

Les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour les 12 prochains mois sont passées de 6,8 % le mois dernier à 7,0 %. En raison de la hausse des prévisions d'inflation, moins de consommateurs prévoient d'acheter des voitures et d'autres articles coûteux au cours des six prochains mois. Les consommateurs n'étaient pas non plus très enthousiastes à l'idée de vacances, la part de ceux qui prévoient de partir en vacances au cours de la même période étant la plus faible depuis juin 2021.

Les projets d'achat d'une maison ont également diminué, probablement en raison de la hausse des taux hypothécaires, qui, combinée à la flambée des prix, rend l'achat d'une maison inabordable, en particulier pour les primo-accédants.

La pénurie aiguë de logements fait grimper les prix. Un troisième rapport publié mardi a montré que l'indice des prix des logements de S&P CoreLogic Case-Shiller dans 20 zones métropolitaines a augmenté de 18,6 % en glissement annuel en décembre, après avoir progressé de 18,3 % en novembre.

La forte inflation des prix de l'immobilier a été reflétée par un quatrième rapport de l'Agence fédérale du financement du logement, qui montre que les prix de l'immobilier ont augmenté de 17,6 % au cours des 12 mois précédant décembre, après une hausse similaire en novembre. (reportage de Lucia Mutikani)