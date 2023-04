par Jennifer Rigby et Emma Farge

LONDRES, 20 avril (Reuters) - La confiance dans l'importance de la vaccination infantile contre des maladies pouvant être mortelles, comme la rougeole ou la poliomyélite, a reculé lors de la pandémie de COVID-19, selon un rapport publié par l'Unicef.

Dans 52 des 55 pays étudiés, la perception de la vaccination infantile a diminué entre 2019 et 2021 dans l'opinion publique, montre le rapport.

Ces données représentent "un signal d'alarme inquiétant" de la méfiance croissante à l'égard des vaccins, en des temps de désinformation, de perte de confiance dans les gouvernements et de polarisation politique, estime le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

"Nous ne pouvons pas permettre que la confiance dans des immunisations de routine ne devienne une autre victime de la pandémie", a déclaré la directrice exécutive de l'Unicef, Catherine Russell.

"Sinon, la prochaine vague de décès pourrait être celle d'enfants atteints de rougeole, de diphtérie ou d'autres maladies évitables."

En tout, 67 millions d'enfants ne se sont pas vus administrer un ou plusieurs vaccins les protégeant de maladies mortelles durant la pandémie, et les efforts pour rattraper le retard en matière de vaccination stagnent, malgré l'augmentation des épidémies.

(Reporting by Jennifer Rigby and Emma Farge; Editing by Bill Berkrot)