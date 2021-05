Baisse des actions asiatiques et chute du bitcoin en raison des inquiétudes liées à l'inflation

L'Asie hors Japon en baisse de 0,3 %, le Nikkei chute de 1,1 %.

Les crypto-monnaies dégringolent, le bitcoin a perdu un tiers de sa valeur depuis le sommet.

Performance des actifs mondiaux http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

TOKYO, 19 mai (Reuters) - Les actions asiatiques ont plongé et les crypto-monnaies ont étendu leurs pertes mercredi, les incertitudes sur l'inflation incitant les investisseurs à réduire pour l'instant leur exposition aux actifs plus risqués.

Les monnaies numériques ont également été pénalisées par une nouvelle interdiction chinoise des institutions financières fournissant des services liés aux transactions en crypto-monnaies.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,3 %, bien que Hong Kong et la Corée du Sud soient fermés pour cause de vacances.

Le CSI300 de la Chine continentale a glissé de 0,6 %, tandis que le Nikkei du Japon a perdu 1,1 %.

Les actions de Wall Street ont glissé en fin de séance pour terminer en baisse mardi, incapables de maintenir les gains réalisés après les excellents résultats de Walmart et Home Depot.

Le S&P 500 a perdu 0,85 %, les actions du secteur des télécommunications menant la danse, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 0,56 %.

"Maintenant que les investisseurs sont préoccupés par l'inflation, ils sont probablement réticents à prendre de grandes décisions jusqu'à ce qu'ils voient une image plus claire", a déclaré Hirokazu Kabeya, chef de la stratégie mondiale chez Daiwa Securities.

"Les inquiétudes liées à l'inflation vont maintenir les marchés dans l'incertitude pour le moment, même si je ne m'attends pas à ce que les cours des actions s'effondrent compte tenu de la réouverture de l'économie."

La Réserve fédérale a maintenu son discours selon lequel la récente hausse de l'inflation serait transitoire et qu'elle devrait donc maintenir ses paramètres de politique monétaire facile.

Le procès-verbal de la réunion d'avril de la Fed, qui sera publié mercredi en fin de journée, devrait répéter ce message.

"L'inflation reste le thème principal, à savoir si elle est réelle et si la Fed peut avoir besoin de changer sa politique à cause de cela", a déclaré Kazushige Kaida, responsable des ventes de devises à la succursale de State Street Bank à Tokyo. "Pour l'instant, les marchés font confiance, après un certain temps, au discours de la Fed".

Pourtant, une reprise inattendue de l'inflation à la consommation et des signes de pénurie de main-d'?uvre aux États-Unis ont incité les investisseurs à se débarrasser d'actifs qui avaient fortement augmenté au cours de l'année écoulée.

Les crypto-monnaies sont un de ces cas extrêmes.

Le bitcoin a chuté jusqu'à 5,3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis début février et s'est établi pour la dernière fois à 40 973 dollars, ayant perdu plus d'un tiers de sa valeur par rapport à un pic de 64 895 dollars atteint il y a un peu plus d'un mois.

L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a changé de mains à 3 199 $, en baisse de plus de 25 % par rapport à son pic record atteint mercredi dernier.

Si les crypto-monnaies ont été meurtries par la nouvelle interdiction chinoise de leurs transactions, elles ne sont pas les seules à subir des pressions.

Certaines matières premières qui ont bénéficié du commerce de la reflation se sont également essoufflées, les contrats à terme sur le bois de construction américain ayant perdu près de 25 % au cours des trois dernières séances.

Les prix du pétrole ont également reculé après que les médias ont rapporté que les États-Unis et l'Iran ont progressé dans la relance d'un accord limitant le développement d'armes nucléaires par ce pays de l'OPEP, une évolution qui pourrait entraîner une augmentation de l'offre en provenance d'Iran.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 0,9 % à 64,9 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent ont perdu 0,9 % à 68,12 dollars le baril.

Cela a contribué à atténuer légèrement les craintes d'inflation sur le marché obligataire.

Le prix de l'inflation à dix ans sur les marchés obligataires américains, basé sur l'écart de rendement entre les obligations protégées contre l'inflation et les obligations conventionnelles, a baissé à 2,55 %, après un sommet de huit ans d'environ 2,58 % atteint plus tôt ce mois-ci.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, ou rendement nominal, a peu varié, à 1,664 %.

Sur le marché des devises, le dollar est resté sous pression alors que les rendements américains sont restés stables.

L'euro a atteint un sommet de près de trois mois à 1,2234 $ et s'est négocié pour la dernière fois à 1,2223 $, tandis que la livre sterling a également atteint un sommet qu'elle n'avait plus vu depuis fin février et a changé de mains à 1,4191 $.

Le dollar s'est établi à 108,92 yens après quatre séances consécutives de baisse.

Les métaux précieux ont été solides, l'or atteignant son plus haut niveau depuis fin janvier et s'échangeant à 1 870 dollars l'once.