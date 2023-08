Les actions asiatiques et les rendements des bons du Trésor américain ont baissé mercredi après que l'agence de notation Fitch a abaissé de manière inattendue la note de crédit souveraine de premier rang des États-Unis.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a reculé de 1,9 %. Le Nikkei japonais a chuté de 1,8 %, tandis que les actions australiennes ont dégringolé de 2,3 %.

L'indice de référence de la Chine continentale et celui de Hong Kong ont chuté respectivement de 0,9 % et de 2,2 %, certains investisseurs ayant pris des bénéfices en l'absence de mesures concrètes et énergiques de la part de Pékin pour soutenir une économie chancelante.

Les actions asiatiques ont également été influencées par les baisses enregistrées à Wall Street au cours de la nuit. Les contrats à terme sur les actions américaines, le S&P 500 e-minis, ont baissé de 0,2% mercredi.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme de l'Euro Stoxx 50 étaient en baisse de 0,7 %. Les contrats à terme sur le DAX allemand et le FTSE ont baissé respectivement de 0,8 % et de 0,5 %.

Fitch a abaissé la note des États-Unis d'un cran, passant de AAA à AA+, en raison de la détérioration des finances publiques, une décision annoncée après la clôture de Wall Street mardi.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont baissé d'environ 2 points de base à 4,025% à Tokyo.

"La plupart des turbulences en Asie ce matin et le mouvement des rendements du Trésor sont déclenchés par la décision de Fitch", a déclaré Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions de la région Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

"Il s'agit en quelque sorte d'une réaction instinctive à court terme, et nous devrons donc attendre et surveiller l'évolution de la situation.

M. Raychaudhuri a déclaré que la décision de Fitch pourrait en fait entraîner une augmentation de la demande de bons du Trésor américain, du moins à court terme, étant donné que la dette des entreprises américaines "pourrait être considérée comme plus risquée aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant".

De manière contre-intuitive, les investisseurs se sont tournés vers la sécurité relative de la dette souveraine au détriment des marchés d'actions plus risqués. Les bons du Trésor, dont les rendements baissent lorsque les prix augmentent, ont également été achetés lorsque Standard & Poor's a abaissé d'un cran la note maximale "AAA" des États-Unis, la ramenant à "AA-plus" en 2011.

Tony Sycamore, analyste chez IG, a déclaré qu'en dehors de la décision de Fitch, il y a eu des données décevantes aux États-Unis et en Chine et des bénéfices plus faibles que prévu, et que les gens retirent de l'argent de la table.

Les gestionnaires qui ne peuvent détenir que des titres de créance notés AAA par au moins deux agences, par exemple, doivent s'asseoir et réfléchir à ce qu'ils peuvent acheter à la place des bons du Trésor américain, a-t-il déclaré.

Le dollar américain a baissé par rapport à un panier de devises principales immédiatement après l'annonce, mais il était en hausse de 0,1 % dans l'après-midi en Asie.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint un nouveau sommet en neuf ans mercredi, les investisseurs continuant à tester la tolérance de la Banque du Japon pour des rendements plus élevés suite à la modification surprise de la politique de vendredi.

Bien que la réaction des investisseurs à l'abaissement de la note ait été relativement contenue, elle a injecté une certaine incertitude sur les marchés financiers.

"Cela signifie essentiellement que les dépenses du gouvernement américain posent problème. C'est une situation budgétaire insoutenable parce que l'économie ne peut même pas croître pour sortir de ce problème à l'avenir", a déclaré Steven Ricchiuto, économiste en chef pour les États-Unis, Mizuho Securities. "Par conséquent, ils devront soit s'attaquer au problème, soit accepter les conséquences de nouvelles dégradations potentielles.

Au-delà de l'abaissement de la note de Fitch, les banques centrales, les bénéfices des entreprises et, en Chine en particulier, les perspectives de relance et les questions géopolitiques resteront au centre de l'attention, a déclaré Raychaudhuri de la BNP.

Les États-Unis publient de nouvelles données sur les demandes d'emploi et le chômage plus tard dans la semaine.

Les prix du pétrole ont augmenté mercredi, s'échangeant près de leur plus haut niveau depuis avril, après que les données de l'industrie aient montré une baisse beaucoup plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 82,07 dollars, tandis que le pétrole Brent a atteint 85,60 dollars le baril.

L'or a légèrement augmenté, s'échangeant à 1 948,29 dollars l'once.