Les rendements du Trésor américain et le dollar ont augmenté jeudi, tandis qu'un indicateur des actions mondiales a baissé après qu'une lecture plus forte que prévu de l'inflation américaine a jeté un doute sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

L'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a progressé de 0,6% le mois dernier, soit une hausse supérieure à celle de 0,3% prévue par les économistes interrogés par Reuters, après avoir progressé de 0,3% en janvier, selon le Département du Travail.

Un relevé de l'inflation à la consommation effectué en début de semaine a également montré une certaine persistance de l'inflation.

D'autres données ont montré que les ventes au détail américaines ont rebondi le mois dernier avec une hausse de 0,6 %, mais sont restées inférieures à l'estimation de 0,8 %, tandis que les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage ont chuté à 209 000 contre les 218 000 prévues.

"Le léger rebond des ventes au détail, associé au bond plus important que prévu des prix à la production, va probablement faire basculer le graphique en pointillés de la Fed vers deux réductions de taux en 2024 au lieu de trois", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"La Fed n'a pas besoin d'être pressée de réduire ses taux et les dernières données l'encourageront probablement à traîner les pieds."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 185,94 points, soit 0,48 %, à 38 857,04, le S&P 500 a perdu 25,95 points, soit 0,50 %, à 5 139,58, et le Nasdaq Composite a perdu 76,41 points, soit 0,47 %, à 16 101,51.

À la veille d'une réunion de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine, au cours de laquelle une réduction des taux est pratiquement exclue, le marché a réduit les chances d'une réduction lors de la réunion de juin, avec des attentes pour une réduction d'au moins 25 points de base à 62,9 %, selon l'outil FedWatch de CME, en baisse par rapport aux 81,7 % d'il y a une semaine.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 9,6 points de base pour atteindre 4,288 %, tandis que le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 6,3 points de base pour atteindre 4,6872 %.

Le rendement des obligations à 10 ans était en passe de connaître sa plus forte hausse en une journée depuis le 13 février.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 3,90 points, soit 0,50 %, à 771,40, tandis que l'indice STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,18 % après avoir atteint un troisième record intrajournalier consécutif. L'indice européen FTSEurofirst 300 a perdu 3,37 points, soit 0,17%.

La Banque du Japon se réunit également la semaine prochaine. Les responsables, y compris le gouverneur Kazuo Ueda, ont cherché à tempérer les attentes d'une sortie imminente des taux d'intérêt négatifs, ce qui a permis au yen d'enregistrer sa pire performance hebdomadaire depuis un mois.

L'indice du dollar a gagné 0,57 % à 103,34, et l'euro a baissé de 0,58 % à 1,0883 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,29% à 148,17. La devise japonaise s'est brièvement raffermie face au dollar américain après que l'agence de presse Jiji a rapporté que la Banque du Japon avait commencé à prendre des dispositions pour mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de la réunion des 18 et 19 mars.

Les investisseurs ont évalué la possibilité d'un changement de politique ce mois-ci, en particulier après l'annonce de fortes augmentations de salaires de la part de certaines des plus grandes entreprises japonaises lors des négociations salariales annuelles de cette année.

Dans le secteur des matières premières, le pétrole brut américain a gagné 2,07 % à 81,37 dollars le baril et le Brent a atteint 85,45 dollars le baril, en hausse de 1,69 % sur la journée après que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur le marché pétrolier ait prédit un marché plus serré en 2024.