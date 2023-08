Les marchés boursiers mondiaux et les prix du pétrole ont chuté tandis que les rendements du Trésor et le dollar ont progressé mercredi, les investisseurs ayant digéré l'abaissement inattendu de la note de crédit souveraine de premier rang des États-Unis et les données sur les emplois privés qui ont montré la résistance du marché du travail américain.

Mardi soir, l'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note des États-Unis, la faisant passer de AAA à AA+, en raison de la détérioration des finances publiques. Les investisseurs ont montré peu de signes de panique.

"Personne n'envisage sérieusement la possibilité que les États-Unis ne parviennent jamais à rembourser leur dette", a déclaré Eric Winograd, économiste en chef chez AllianceBernstein à New York.

"La demande de bons du Trésor à long terme et à court terme se maintiendra, et je ne vois pas dans cet abaissement de la note un signal significatif d'un quelconque problème à venir."

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,83 %, à 35 335, l'indice S&P 500 a perdu 1,23 %, à 4 520, et l'indice Nasdaq Composite a chuté d'environ 2 %, à 14 002.

L'abaissement de la note a touché les marchés boursiers mondiaux, entraînant une baisse de 1,35 % de l'indice européen STOXX 600. Les actions de la région Asie-Pacifique ont chuté plus tôt, d'environ 2 %, en partie à cause des signes de faiblesse de l'économie chinoise.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont augmenté après la publication de données solides sur l'emploi dans le secteur privé et l'annonce du remboursement de la dette du gouvernement américain arrivant à échéance. Les rendements américains à 10 ans ont augmenté de 3,7 points de base pour atteindre 4,084%.

Le Trésor américain a déclaré lundi qu'il prévoyait d'emprunter 1 007 milliards de dollars au troisième trimestre, soit le montant le plus élevé jamais atteint pour cette période. Il a également indiqué qu'il prévoyait d'augmenter "progressivement" la taille de ses adjudications au cours du troisième trimestre et de poursuivre ces augmentations au cours des trimestres suivants.

Le dollar a augmenté mercredi, les investisseurs ayant fait abstraction de l'abaissement de la note de Fitch, tandis que les données relatives à l'emploi privé ont soutenu le billet vert en suggérant une plus grande résistance du marché de l'emploi. L'indice du dollar américain a augmenté de 0,6 %.

Les swaps de défaut de crédit, qui assurent l'exposition aux bons du Trésor américain, ont peu évolué, selon les données de S&P Global Market Intelligence. L'indice de volatilité du marché CBOE a bondi d'environ 16 % mercredi, mais reste proche de ses plus bas niveaux des 12 derniers mois.

"L'absence de mouvement des bons du Trésor américain et de l'indice du dollar suggère que le marché a déjà largement quantifié et évalué les dommages causés par les récentes retombées", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

La décision de Fitch, qui intervient après avoir placé les notes sous surveillance négative en mai, a suscité la colère de la Maison Blanche, qui l'a qualifiée d'"arbitraire et fondée sur des données obsolètes", car elle intervient deux mois après un accord sur le plafond de la dette qui a permis d'éviter un défaut de paiement des États-Unis.

Les investisseurs ont fait des comparaisons avec ce qui s'était passé lorsque Standard & Poor's avait abaissé la note AAA des États-Unis en 2011, après la crise financière mondiale.

À l'époque, les investisseurs s'étaient également réfugiés dans les bons du Trésor pour fuir les actions plus risquées, mais la hausse des obligations avait été beaucoup plus importante que cette fois-ci.

"Le fait que S&P ait été la première à abaisser la note il y a 12 ans était une nouvelle bien plus importante et a permis aux investisseurs de s'adapter au fait que le marché obligataire le plus important au monde n'est plus un AAA pur, mais il s'agit toujours d'une décision importante", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

Bien que les investisseurs estiment que l'abaissement de la note n'aura probablement pas d'impact important sur les bons du Trésor américain, qui soutiennent le système financier en tant que valeur sûre mondiale inégalée, il a injecté une certaine incertitude sur les marchés financiers et a attiré une nouvelle fois l'attention sur les mesures de la dette de la plus grande économie du monde.

DES DONNÉES DÉCEVANTES

Tony Sycamore, analyste chez IG, a déclaré qu'en dehors de la décision de Fitch, il y avait eu des données décevantes aux États-Unis et en Chine et des bénéfices plus faibles que prévu, de sorte que les gens retiraient de l'argent de la table.

Ailleurs, le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint un pic de neuf ans mercredi, les investisseurs continuant à tester la tolérance de la Banque du Japon pour des rendements plus élevés suite à la modification surprise de la politique de vendredi. Le yen a peu changé par rapport au dollar, cherchant à enrayer trois séances de pertes.

L'attention est restée concentrée sur la politique monétaire, avec l'incertitude quant à l'ampleur de l'augmentation des taux de la Banque d'Angleterre jeudi. La décision est essentiellement considérée comme un jeu de pile ou face, les investisseurs pariant sur une probabilité d'environ 60 % d'une augmentation de 25 points de base après une augmentation inattendue de 50 points de base en juin.

Les données économiques étaient également au centre de l'attention, les États-Unis devant publier des données sur le marché de l'emploi cette semaine.

Les prix du pétrole ont baissé mercredi après des gains importants malgré une chute historique des stocks de brut aux États-Unis, les traders ayant réduit leurs risques suite à l'abaissement de la note de l'agence Fitch pour les États-Unis.

Le brut américain a chuté de 2,32% à 79,48 dollars le baril et le Brent était à 83,17 dollars, en baisse de 2% sur la journée.

Le prix de l'or a limité ses gains mercredi, pénalisé par un dollar plus fort et un rebond des rendements obligataires alors que les investisseurs digèrent la décision de Fitch et se concentrent sur les données de l'emploi non agricole aux États-Unis plus tard dans la semaine. L'or au comptant a baissé de 0,4% à 1 935 dollars l'once.