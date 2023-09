Les indices boursiers mondiaux ont reculé et le dollar américain a augmenté mardi, les données économiques en Chine et en Europe ayant alimenté les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale.

En outre, les rendements du Trésor américain ont augmenté, tandis que le dollar australien a baissé après que la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux.

Une enquête sur le secteur privé a montré mardi que l'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent en huit mois en août, la faiblesse de la demande continuant de peser sur la deuxième économie mondiale.

Les données de la zone euro et de la Grande-Bretagne ont également montré un déclin de l'activité commerciale le mois dernier, avec une contraction de l'industrie des services dominante dans les deux régions.

"Les inquiétudes se multiplient quant à un ralentissement de la croissance mondiale sous l'impulsion de la Chine et de l'Europe. En conséquence, le dollar bénéficie d'une solide offre de valeur refuge", a déclaré Joe Manimbo, analyste principal de marché chez Convera, à Washington.

L'indice du dollar américain était en hausse de 0,5 % à 104,69. L'indice a atteint un plus haut de près de 6 mois à 104,85 plus tôt dans la session.

Les actions de Wall Street ont baissé avec les valeurs de croissance alors que les rendements des bons du Trésor ont augmenté.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 47,25 points, soit 0,14%, à 34 790,46, le S&P 500 a perdu 8,04 points, soit 0,18%, à 4 507,73 et le Nasdaq Composite a chuté de 11,31 points, soit 0,08%, à 14 020,51.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,23 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,40 %.

Certains investisseurs espèrent que la politique de relance de Pékin suffira à stabiliser l'économie chinoise.

Aux États-Unis, l'attention se porte également sur les intervenants de la Réserve fédérale et sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de déterminer s'il était nécessaire d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt, tout en soulignant qu'il ne voyait actuellement rien qui puisse l'obliger à augmenter à nouveau le coût des emprunts à court terme.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 8,1 points de base pour atteindre 4,254 %.

Le dollar australien a perdu plus de 1 % et est tombé à son niveau le plus bas depuis novembre après que la banque centrale du pays a maintenu ses taux à 4,10 % et a déclaré que les données récentes étaient compatibles avec un retour de l'inflation dans la fourchette cible de 2 % à 3 % à la fin de 2025.

Dans les matières premières, le pétrole brut américain a récemment augmenté de 2,64 % pour atteindre 87,81 $ le baril et le Brent était à 90,95 $, en hausse de 2,19 % sur la journée.

Les marchés américains étaient fermés lundi pour la fête du travail, ce qui a entraîné un faible volume d'échanges.