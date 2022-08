La société a déclaré s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre 5,5 et 7,5 % et à un bénéfice de base ajusté par action compris entre 2,25 euros (2,29 $) et 2,35 euros.

Au cours du troisième trimestre du groupe, le bénéfice net est tombé à 364 millions d'euros, contre 395 millions d'euros au trimestre précédent.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) a chuté de 19 % à 765 millions d'euros sur des revenus de 5,19 milliards d'euros.

(1 $ = 0,9820 euros)