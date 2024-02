L'entreprise suédoise Vattenfall a annoncé mardi une baisse de son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour le quatrième trimestre, citant les contributions négatives de ses activités de production d'électricité et de solutions pour les clients.

Les bénéfices sous-jacents avant intérêts et impôts du groupe énergétique public sont tombés à 4,5 milliards de couronnes (421,59 millions de dollars), contre 12,5 milliards de couronnes un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation sous-jacent de l'unité clients et solutions a diminué, principalement en raison de la baisse des prix du marché de gros, a déclaré Vattenfall.

De même, la baisse des prix de l'électricité dans les pays nordiques et un effet de couverture négatif pour la production d'électricité sur le continent ont eu un impact sur les bénéfices de l'unité de production d'électricité.

Vattenfall a obtenu un prix de 42 euros par mégawattheure (MWh) pour sa production d'électricité nordique au cours du trimestre, en baisse par rapport aux 55 euros/MWh de l'année précédente.

(1 $ = 10,5672 couronnes suédoises)